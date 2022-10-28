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Бал в честь поэтессы Марины Цветаевой устроили ученики гимназии в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:33
Фото: скрин с видео телекомпании «Тагил-ТВ»
Школьники из 18-ой гимназии Нижнего Тагила воссоздали в городском дворце молодежи атмосферу Серебряного века. Здесь состоялся бал, посвященный 130-летию со дня рождения поэтессы Марины Цветаевой.

Ежегодно бал посвящают кому-либо из деятелей искусства. Такие действа в гимназии проходят уже на протяжении 17-ти лет. Об этом сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Как известно, творчество Марины Ивановны Цветаевой является частью нашего культурного года. И многие даже не представляют, насколько близко ее стихи проникают в нашу жизнь, - рассказал директор гимназии №18 Игорь Юрлов.

Сценические миниатюры и танцы перенесли зрителей в другую эпоху. Также каждый присутствующий прочувствовал непростую судьбу поэтессы.

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Было показано и небольшое театрализованное представление – ученики гимназии исполнили роль Марины Цветаевой и ее мужа Сергея Эфрона, детей Ариадну и Георгия.

#Елена Озерова#Бал#Общество#Нижний Тагил#Гимназия#Серебряный век#Поэт
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