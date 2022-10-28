Бал в честь поэтессы Марины Цветаевой устроили ученики гимназии в Нижнем Тагиле

Ежегодно бал посвящают кому-либо из деятелей искусства. Такие действа в гимназии проходят уже на протяжении 17-ти лет. Об этом сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».
Как известно, творчество Марины Ивановны Цветаевой является частью нашего культурного года. И многие даже не представляют, насколько близко ее стихи проникают в нашу жизнь, - рассказал директор гимназии №18 Игорь Юрлов.
Сценические миниатюры и танцы перенесли зрителей в другую эпоху. Также каждый присутствующий прочувствовал непростую судьбу поэтессы.
Было показано и небольшое театрализованное представление – ученики гимназии исполнили роль Марины Цветаевой и ее мужа Сергея Эфрона, детей Ариадну и Георгия.