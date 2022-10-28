Число пожаров снизилось в Нижнем Тагиле с начала года

Уменьшилось и число умерших в результате возгораний граждан – в этом году скончалось пять человек, а в прошлом – девять. Об этом сообщил глава 9 отряда Федеральной противопожарной службы Сергей Колчин в ходе заседания 28 октября, сообщает «Тагильский рабочий».