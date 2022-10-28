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Число пожаров снизилось в Нижнем Тагиле с начала года

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI
За 9 месяцев 2022 года количество пожаров в Нижнем Тагиле сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Случилось 605 возгораний (на 200 меньше).

Уменьшилось и число умерших в результате возгораний граждан – в этом году скончалось пять человек, а в прошлом – девять. Об этом сообщил глава 9 отряда Федеральной противопожарной службы Сергей Колчин в ходе заседания 28 октября, сообщает «Тагильский рабочий».

Он отметил, что в этом году пожарные предотвратили гибель шести несовершеннолетних. Большинство пожаров начиналось из-за неосторожного обращения с огнем самими гражданами.  

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47 раз причиной возгорания стала неисправность электрической сети, 36 раз – нарушение при эксплуатации печи. Также в этом году случилось 30 поджогов чужого имущества.

#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Пожар#Спасатели#Статистика
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