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Директор гимназии №18 из Нижнего Тагила стал призером областного конкурса

Сегодня, 08:49
Фото: управление образования региона
25 руководителей школ Свердловской области поучаствовали в конкурсе «Лидер в образовании». Директор гимназии №18 Нижнего Тагила Игорь Юрлов стал одним из призеров.

Всего жюри допустило в финал семь участников конкурса. В их число вошли двое руководителей из Нижнего Тагила. Об этом сообщает управление образования.

27 октября руководители учреждений соревновались на площадке Института развития образования региона. Здесь состоялся круглый стол на тему архитектуры формирования эффективных управленческих команд.

После финалисты представили свои «визитные карточки», провели педагогический совет, а также ответили на уточняющие вопросы зрителей.

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Игорь Юрлов из Нижнего Тагила занял 3 место. Он возглавляет гимназию №18. Также руководителя выдвинут на соискание премии главы региона.

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