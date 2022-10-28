Директор гимназии №18 из Нижнего Тагила стал призером областного конкурса

Всего жюри допустило в финал семь участников конкурса. В их число вошли двое руководителей из Нижнего Тагила. Об этом сообщает управление образования.
27 октября руководители учреждений соревновались на площадке Института развития образования региона. Здесь состоялся круглый стол на тему архитектуры формирования эффективных управленческих команд.
После финалисты представили свои «визитные карточки», провели педагогический совет, а также ответили на уточняющие вопросы зрителей.
Игорь Юрлов из Нижнего Тагила занял 3 место. Он возглавляет гимназию №18. Также руководителя выдвинут на соискание премии главы региона.