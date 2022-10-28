ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле обещает подготовить проект санитарной зоны в 2023 году

В ЕВРАЗ НТМК заявили, что проект санитарной зоны уже находится в стадии разработки совместно с Уральским центром медицины труда, экологической эпидемиологии и сертификации.
В рамках проекта на ЕВРАЗ НТМК проанализирован каждый технологический агрегат и оценено его влияние на окружающую среду. В настоящее время проведена инвентаризация оборудования — источников выбросов загрязняющих веществ с учетом фактического и планируемого времени работы. Аналогичные работы проведены и в отношении источников шума и электромагнитного излучения, — сообщили в пресс-службе предприятия.
Подготовить проект СЗЗ металлургический комбинат обещает до конца 2023 года. После этого документация отправится на экспертизу в Роспотребнадзор Свердловской области. Далее — в Роспотребнадзор Москвы для принятия решения об установлении границ СЗЗ.
Однако это не значит, что санитарная граница предприятия появится в следующем году. В случае, если надзорное ведомство утвердит проект СЗЗ, то ЕВРАЗ НТМК необходимо будет подтвердить расчеты в документации инструментальными замерами. Они проводятся в течение года. И только после этого СЗЗ будет считаться официально установленной. То есть санитарная зона ЕВРАЗ НТМК появится не раньше 2024 года.
При этом о том, что будет с жилыми домами и социальными объектами, в случае если они попадут в санитарно-защитную зону ЕВРАЗ НТМК, предприятие не сообщает, упоминая лишь о некоем плане мероприятий по данному пункту. Сейчас в предполагаемую СЗЗ комбината входят около 500 жилых домов, восемь детских садов, четыре школы и другие соцобъекты.
При подготовке проекта будут определены и описаны все постройки, попадающие в зону, будет разработан план мероприятий по данному пункту, — говорится в сообщении пресс-службы комбината.
Напомним, определение санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК длится уже несколько лет. Каждый год предприятие переносит окончательную дату установки. Последний раз в официальном ответе редакции TagilCity.ru называлась дата 30 декабря 2020 года. Однако на сегодняшний день ЕВРАЗ НТМК продолжает работать без СЗЗ.