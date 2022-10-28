ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле обещает подготовить проект санитарной зоны в 2023 году

Однако это не значит, что санитарная граница предприятия появится в следующем году. В случае, если надзорное ведомство утвердит проект СЗЗ, то ЕВРАЗ НТМК необходимо будет подтвердить расчеты в документации инструментальными замерами. Они проводятся в течение года. И только после этого СЗЗ будет считаться официально установленной. То есть санитарная зона ЕВРАЗ НТМК появится не раньше 2024 года.