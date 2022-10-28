Горожане от 18 до 35 лет: в Нижнем Тагиле сформируют Молодежную Думу третьего созыва

Ранее верхняя возрастная граница для юного народного избранника была установлена на уровне 30 лет. Всего в составе думы будет 20 депутатов.
Кандидаты должны будут писать эссе на тему «Моя мотивация быть членом Молодежной Думы». Полномочия думы будут действовать уже с 1 января, — пояснила TagilCity.ru Анна Афонасьева, замначальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики.
Отбором кандидатов будет заниматься конкурсная комиссия, её должны окончательно сформировать до 1 ноября. В комиссию войдут три представителя мэрии Нижнего Тагила и три депутата городской думы.
На заседании городской думы объявили имена тех, кто займется отбором кандидатов:
Главная задача думы — нормотворческие инициативы, подготовка предложений в муниципальные программы. Члены молодежной думы будут вносить свои предложения. Мы хотим, чтобы они были нашими главными помощниками в реализации молодежной политики. Соединяющее звено между депутатами и отраслевым органом администрации города, — отметила Анна Афонасьева.
В Молодёжную Думу второго созыва входят молодые специалисты — инженеры, медики, а также студенты вузов и ссузов Нижнего Тагила.