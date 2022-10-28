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Горожане от 18 до 35 лет: в Нижнем Тагиле сформируют Молодежную Думу третьего созыва

Сегодня, 10:45
Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле выберут новую Молодежную думу

В Нижнем Тагиле будут выбирать Молодежную Думу по новым правилам. Теперь её членом может стать житель города от 18 до 35 лет.

Ранее верхняя возрастная граница для юного народного избранника была установлена на уровне 30 лет. Всего в составе думы будет 20 депутатов.

Кандидаты должны будут писать эссе на тему «Моя мотивация быть членом Молодежной Думы». Полномочия думы будут действовать уже с 1 января, — пояснила TagilCity.ru Анна Афонасьева, замначальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики.
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Отбором кандидатов будет заниматься конкурсная комиссия, её должны окончательно сформировать до 1 ноября. В комиссию войдут три представителя мэрии Нижнего Тагила и три депутата городской думы.

На заседании городской думы объявили имена тех, кто займется отбором кандидатов:

  • Гаджи Абдулов, депутат гордумы.
  • Анна Афонасьева, замначальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики.
  • Вячеслав Горячкин, первый заместитель главы администрации города.
  • Мария Ивушкина, управляющая делами администрации города.
  • Константин Миронов, заместитель председателя постоянной комиссии гордумы по молодежной политике.
  • Вадим Раудштейн, спикер гордумы.
Главная задача думы — нормотворческие инициативы, подготовка предложений в муниципальные программы. Члены молодежной думы будут вносить свои предложения. Мы хотим, чтобы они были нашими главными помощниками в реализации молодежной политики. Соединяющее звено между депутатами и отраслевым органом администрации города, — отметила Анна Афонасьева.

В Молодёжную Думу второго созыва входят молодые специалисты — инженеры, медики, а также студенты вузов и ссузов Нижнего Тагила.

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