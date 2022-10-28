Горячую линию для мобилизованных открыли приставы Свердловской области

Мобильные пункты организованы для оказания правовой помощи мобилизованным и их родственникам, - объяснили в областном управлении ФССП.
Мобильные пункты свердловских судебных приставов работают в ежедневном режиме. В Елани принимают заявления от мобилизованных граждан о полном или частичном приостановлении исполнительных производств, рассказали в управлении ФСПП по Свердловской области. Специалисты на "горячей линии" расскажут о процедуре приостановки судебного исполнительного производства.
По закону пристав может приостановить исполнительное производство в случае просьбы должника, призванного по частичной мобилизации. Гражданин должен написать соответствующее заявление и отдать его в службу судебных приставов.
На мобпункте также принимают заявления от мобилизованных из других регионов. К приставам могут обратиться и родственники мобилизованного. Есть возможность подать заявление онлайн через портал Госуслуг.
Ранее сообщалось, что житель Краснотурьинска, задолжавший по кредитам 400 тысяч рублей, пытаясь скрыть машину от приставов, разобрал ее на части.