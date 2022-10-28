Матрас-невесомость и светотерапия: отделение детской реабилитации обновили в Тагиле

27 октября в Детской городской больнице на улице Карла Либкнехта, 35 открыли четыре обновленные палаты в отделении реабилитации младенцев. В помещениях создали все условия для комфортного пребывания как мам, так и малышей. Для новорожденных установили новые кровати. Они значительно просторнее предыдущих, при этом маме не приходится наклоняться, чтобы взять младенца, через высокую перекладину: новые кроватки оборудованы подъемными механизмами для регулирования боковых стенок.
Стало намного комфортнее. Кровати [для родителей] мягче, ничего не скрипит, удобно на них лежать. Для деток очень удобно, что кровать большая. Они там играют или спят. Раньше были обычные деревянные кровати, — комментирует тагильчанка Виктория, которая с маленьким Вовой лежит в отделении реабилитации повторно, и может оценить результат до и после преображения палаты.
Для реабилитации младенцев детская кроватка оснащена не только обычным, но и специальным матрасом для сухой иммерсии. Во вкладыше расположены микросферы трех видов, за счет чего возникает эффект невесомости. Он полезен для недоношенных малышей или новорожденных с повышенным мышечным тонусом.
Матрасы Альсария есть разных размеров для каждого возраста. Это дополнительное лечение. Ребенок лежит на кровати — там микросферы трех видов. Расслабляется костно-мышечная система, улучшается кровоток и доступ кислорода к пораженным ранее тканям, — объяснила завотделением реабилитации Детской городской больницы Ольга Чехлатая.
Также в каждой палате установили новые пеленальные столики с мягкой поверхностью и переносное оборудование для дезинфекции. Теперь при обеззараживании помещений маме и малышу не придется выходить из-за вредного ультрафиолета бактерицидных ламп — дезары, по словам медиков, безопасны для пациентов.
Еще одно приобретение, помогающее реабилитации младенцев, — аппарат для светотерапии. Медики применяют его при лечении аллергических дерматитов и неврологических патологий. Специальный свет улучшает кровоток и регенерацию тканей.
В отделении реабилитации Детской городской больницы восстанавливают малышей от рождения до одного года. Сюда поступают недоношенные новорожденные или младенцы, перенесшие дефицит кислорода — острую или хроническую гипоксию. В отделении доступны разные методы: электрофорез, парафинотерапия, массаж, светотерапия и другие формы лечения, в том числе медикаментозные.
Отделение работает около полутора лет. За это время медицинскую помощь оказали около 300 малышам.
Реабилитология — актуальное направление в здравоохранении России и всего мира. Поэтому любая возможность для нас по оказанию этой помощи и улучшению ее — очень важна, — подчеркнул главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Но один из главный секретов реабилитации малышей — желание и любовь мамы, поделилась с редакцией TagilCity.ru завотделением Ольга Чехлатая.