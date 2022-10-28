Матрас-невесомость и светотерапия: отделение детской реабилитации обновили в Тагиле

27 октября в Детской городской больнице на улице Карла Либкнехта, 35 открыли четыре обновленные палаты в отделении реабилитации младенцев. В помещениях создали все условия для комфортного пребывания как мам, так и малышей. Для новорожденных установили новые кровати. Они значительно просторнее предыдущих, при этом маме не приходится наклоняться, чтобы взять младенца, через высокую перекладину: новые кроватки оборудованы подъемными механизмами для регулирования боковых стенок.