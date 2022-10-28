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Матрас-невесомость и светотерапия: отделение детской реабилитации обновили в Тагиле

Сегодня, 07:37
Фото: TagilCity.ru

Отделение реабилитации младенцев обновили в Детской больнице Нижнего Тагила

Новые кровати и усовершенствованное оборудование закупили в отделение реабилитации Детской больницы Нижнего Тагила. С их помощью процесс восстановления малышей улучшится, а пребывание родителей станет более комфортным.

27 октября в Детской городской больнице на улице Карла Либкнехта, 35 открыли четыре обновленные палаты в отделении реабилитации младенцев. В помещениях создали все условия для комфортного пребывания как мам, так и малышей. Для новорожденных установили новые кровати. Они значительно просторнее предыдущих, при этом маме не приходится наклоняться, чтобы взять младенца, через высокую перекладину: новые кроватки оборудованы подъемными механизмами для регулирования боковых стенок.

Стало намного комфортнее. Кровати [для родителей] мягче, ничего не скрипит, удобно на них лежать. Для деток очень удобно, что кровать большая. Они там играют или спят. Раньше были обычные деревянные кровати, — комментирует тагильчанка Виктория, которая с маленьким Вовой лежит в отделении реабилитации повторно, и может оценить результат до и после преображения палаты.
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Тагильское предприятие потратило на обновление палат более одного миллиона рублей Тагильское предприятие потратило на обновление палат более одного миллиона рублей
Средства на оборудование для отделения реабилитации выделил ЕВРАЗ НТМК
Фото: TagilCity.ru

Для реабилитации младенцев детская кроватка оснащена не только обычным, но и специальным матрасом для сухой иммерсии. Во вкладыше расположены микросферы трех видов, за счет чего возникает эффект невесомости. Он полезен для недоношенных малышей или новорожденных с повышенным мышечным тонусом.

Матрасы Альсария есть разных размеров для каждого возраста. Это дополнительное лечение. Ребенок лежит на кровати — там микросферы трех видов. Расслабляется костно-мышечная система, улучшается кровоток и доступ кислорода к пораженным ранее тканям, — объяснила завотделением реабилитации Детской городской больницы Ольга Чехлатая.
Матрас для сухой иммерсии Матрас для сухой иммерсии
Матрас для сухой иммерсии
Фото: TagilCity.ru

Также в каждой палате установили новые пеленальные столики с мягкой поверхностью и переносное оборудование для дезинфекции. Теперь при обеззараживании помещений маме и малышу не придется выходить из-за вредного ультрафиолета бактерицидных ламп — дезары, по словам медиков, безопасны для пациентов.

Фото: TagilCity.ru

Еще одно приобретение, помогающее реабилитации младенцев, — аппарат для светотерапии. Медики применяют его при лечении аллергических дерматитов и неврологических патологий. Специальный свет улучшает кровоток и регенерацию тканей.

Аппарат для светотерапии Аппарат для светотерапии
Аппарат для светотерапии Аппарат для светотерапии
Аппарат для светотерапии
Фото: TagilCity.ru

В отделении реабилитации Детской городской больницы восстанавливают малышей от рождения до одного года. Сюда поступают недоношенные новорожденные или младенцы, перенесшие дефицит кислорода — острую или хроническую гипоксию. В отделении доступны разные методы: электрофорез, парафинотерапия, массаж, светотерапия и другие формы лечения, в том числе медикаментозные.

Отделение работает около полутора лет. За это время медицинскую помощь оказали около 300 малышам.

Реабилитология — актуальное направление в здравоохранении России и всего мира. Поэтому любая возможность для нас по оказанию этой помощи и улучшению ее — очень важна, — подчеркнул главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов
Фото: TagilCity.ru

Но один из главный секретов реабилитации малышей — желание и любовь мамы, поделилась с редакцией TagilCity.ru завотделением Ольга Чехлатая.

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#Ульяна Савина#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Дмитрий Клейменов#Детская городская больница#Реабилитация#Помощь#Медицина#Медики
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