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Мобилизованный из Нижнего Тагила рассказал о плотных обедах в учебном центре

Сегодня, 04:46
Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ
Фото обеда
Военнослужащий из Нижнего Тагила поделился снимками плотного обеда в учебном центре.

Сделал это тагильчанин для того, чтобы развенчать миф о том, что в учебном центре военных «не кормят». Снимки появились в сообществе [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ.

Плотный и вкусный армейский обед, - подписал фото мужчина.
Фото обеда
Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ

Также он отметил, что готовят здесь вкусно. Более того, тагильчанин сказал, что еда здесь вкуснее, чем, например, в столовой УВЗ.

Питание в разы лучше, ни изжоги, ничего плохого, многим нравится. Есть небольшое количество людей, которые не ходят в столовую, но на то их желание, - написал тагильчанин.
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Отмечается, что фотографии обеда и ужина были сделаны 27 октября.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Елань#Обед#Военные
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