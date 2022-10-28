Мобилизованный из Нижнего Тагила рассказал о плотных обедах в учебном центре

Сделал это тагильчанин для того, чтобы развенчать миф о том, что в учебном центре военных «не кормят». Снимки появились в сообществе [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ.
Плотный и вкусный армейский обед, - подписал фото мужчина.
Также он отметил, что готовят здесь вкусно. Более того, тагильчанин сказал, что еда здесь вкуснее, чем, например, в столовой УВЗ.
Питание в разы лучше, ни изжоги, ничего плохого, многим нравится. Есть небольшое количество людей, которые не ходят в столовую, но на то их желание, - написал тагильчанин.
Отмечается, что фотографии обеда и ужина были сделаны 27 октября.