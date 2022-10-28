На конференции в Москве обсудили итоги ХХ съезда Компартии КНР

27 октября в столице РФ состоялась специальная сессия конференции “Китай и мир в новом подходе”. Она была проведена под эгидой Евразийского бюро Медиакорпорации Китая. На сессии обсуждался прошедший недавно ХХ съезд Коммунистической партии Китайской Народной Республики.
Лейтмотивом встречи был вопрос – как отразятся итоги китайского съезда на экономических и других отношениях между Россией и Китаем, пишет bigasia.ru.
Руководитель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич подчеркнул положительную динамику развития российско-китайских отношений. Его поддержал глава Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. По его словам, сохраняется “уверенная позитивная динамика” роста двусторонней торговли. В конце сентября 2022 года общий объем торговли между РФ и КНР составил $130 млрд.
Зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев уверен, что пришло время строить мир без западно-центристского экономического диктата. Также он назвал китайский социализм уникальной культурой, в которой учитываются культурные традиции.
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил о важности укрепления российско-китайского сотрудничества. Он выделил три ключевых момента ХХ съезда компартии КНР.
Первый – Китай остается на курсе динамического развития. Второй – в КНР уверенно говорят о перспективе роста. Третий – страна развивается во имя мира, она стремится к созданию сообщества единой судьбы.
Ответственный секретарь бюро высшего совета ЕР Денис Кравченко также сделал акцент на высоком уровне отношений между РФ и КНР. Также он напомнил о поддержке курса “единого неделимого Китая” и заявил, что дружба между нашими народами выдержала много вызовов. Поэтому новые глобальные вызовы сделают ее только прочнее.