На конференции в Москве обсудили итоги ХХ съезда Компартии КНР

Ответственный секретарь бюро высшего совета ЕР Денис Кравченко также сделал акцент на высоком уровне отношений между РФ и КНР. Также он напомнил о поддержке курса “единого неделимого Китая” и заявил, что дружба между нашими народами выдержала много вызовов. Поэтому новые глобальные вызовы сделают ее только прочнее.