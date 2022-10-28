На УВЗ водителю боевой машины за работу в приграничной зоне не выдали полную зарплату

Водитель-испытатель Павел Ч. из Рубцовска заявил о нарушении его трудовых прав со стороны работодателя Рубцовского филиала акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод имени Ф. Э. Дзержинского». Мужчина пребывал в командировке в приграничной зоне с 4 по 19 июня 2022 года, при этом заработная плата за это время была не выплачена в полном размере в установленные сроки, установили в инспекции.