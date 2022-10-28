На УВЗ водителю боевой машины за работу в приграничной зоне не выдали полную зарплату

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Алтайском крае и Республике Алтай установила, что работодателем ненадлежащим образом выполнены требования ст. 22 ТК РФ и п. 1 приказа по РФ АО «Уралвагонзавод»:
Согласно приказа по РФ АО «Уралвагонзавод» от 09.06.2022 г.№ 414кф заработная плата работнику, командированному в обеспечение военной операции в приграничную зону, выплачивается в размере 7 000 рублей в сутки, — сообщает инспекция труда.
Водитель-испытатель Павел Ч. из Рубцовска заявил о нарушении его трудовых прав со стороны работодателя Рубцовского филиала акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод имени Ф. Э. Дзержинского». Мужчина пребывал в командировке в приграничной зоне с 4 по 19 июня 2022 года, при этом заработная плата за это время была не выплачена в полном размере в установленные сроки, установили в инспекции.
Редакция TagilCity.ru выяснила, что работодателя РФ АО «Уралвагонзавод» обязали начислить заработную плату в соответствии с приказом на предприятии, а также выплатить компенсацию в связи с задержкой выплаты за каждый день задержки.
Также «Уралвагонзаводу» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных актов.