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На УВЗ водителю боевой машины за работу в приграничной зоне не выдали полную зарплату

28 октября 06:23
Фото: 1MI
Работник Рубцовского филиала АО «Уралвагонзавод» недополучил заработную плату за время командировки в приграничную зону. Водитель-испытатель боевых и специальных машин должен был получить 112 тысяч рублей за 16 дней работы в обеспечение военной операции, однако работодатель выплатил ему меньше.

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Алтайском крае и Республике Алтай установила, что работодателем ненадлежащим образом выполнены требования ст. 22 ТК РФ и п. 1 приказа по РФ АО «Уралвагонзавод»:

Согласно приказа по РФ АО «Уралвагонзавод» от 09.06.2022 г.№ 414кф заработная плата работнику, командированному в обеспечение военной операции в приграничную зону, выплачивается в размере 7 000 рублей в сутки, — сообщает инспекция труда.
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Водитель-испытатель Павел Ч. из Рубцовска заявил о нарушении его трудовых прав со стороны работодателя Рубцовского филиала акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод имени Ф. Э. Дзержинского». Мужчина пребывал в командировке в приграничной зоне с 4 по 19 июня 2022 года, при этом заработная плата за это время была не выплачена в полном размере в установленные сроки, установили в инспекции.

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Редакция TagilCity.ru выяснила, что работодателя РФ АО «Уралвагонзавод» обязали начислить заработную плату в соответствии с приказом на предприятии, а также выплатить компенсацию в связи с задержкой выплаты за каждый день задержки.

Также «Уралвагонзаводу» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных актов.

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#Александра Логинова#Экономика#Операция на Украине#Эксклюзив#Нижний Тагил#Уралвагонзавод#Военные#Работодатель
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