Объединение «Радость» в Нижнем Тагиле отметило 80-летний юбилей

На сегодняшний день в «Радость» входит 45 детских дошкольных образовательных учреждений. На занятия в них приходят 7,5 тысячи юных жителей Нижнего Тагила. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В объединении реализуется проект «Телешкола» и конкурсное движение «Горизонты открытий», а в 2017 году объединение ДОУ получило статус ресурсного центра общероссийского робототехнического соревнования «Икаренок».
На счету коллектива педагогов множество побед в различных конкурсах.
Празднование юбилея состоялось в Центре культуры и искусства НТМК. Руководитель объединения Елена Городилова и заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров передали коллективу слова благодарности и пожелания здоровья.