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Объединение «Радость» в Нижнем Тагиле отметило 80-летний юбилей

Сегодня, 06:58
Фото: Фото Сергея Казанцева
Старейшее объединение детских садов Нижнего Тагила отпраздновало День рождения. 28 октября 1942 года в ведомство Ново-Тагильского металлургического завода передали семь ДОУ.

На сегодняшний день в «Радость» входит 45 детских дошкольных образовательных учреждений. На занятия в них приходят 7,5 тысячи юных жителей Нижнего Тагила. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: Фото Сергея Казанцева

В объединении реализуется проект «Телешкола» и конкурсное движение «Горизонты открытий», а в 2017 году объединение ДОУ получило статус ресурсного центра общероссийского робототехнического соревнования «Икаренок».

На счету коллектива педагогов множество побед в различных конкурсах.

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Празднование юбилея состоялось в Центре культуры и искусства НТМК. Руководитель объединения Елена Городилова и заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров передали коллективу слова благодарности и пожелания здоровья.

#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Юбилей#Праздник#День рождения#ДОУ
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