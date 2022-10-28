Остановку «Высоковольтную» вернут дачникам Нижнего Тагила в течение трех лет

По словам Вячеслава Малых, депутата ЗакСо Свердловской области от Нижнего Тагила, вопрос остановок, которых не стало на трассе возле садоводческих товариществ, очень актуальный.
В мае на остановке «Высоковольтная» мы встречались с садоводами Нижнего Тагила, которые с 2016 года не могут добиться ее возврата в маршруты автобусов. Летом по нашему приглашению на месте побывал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. Проблема будет решаться комплексно, подобных мест на дорогах области очень много, — рассказал Вячеслав Малых.
Василий Старков на заседании Законодательного собрания пояснил, что все остановочные пункты, которые ранее существовали и не соответствовали новым правилам безопасности уже идентифицированы и включены в госпрограмму в виде отдельной спецпрограммы.
Среднесрочный период программы составляет три года. За этот время эти остановки будут доведены до требуемого состояния, — заявил министр.
Напомним, садоводы коллективного сада «Железнодорожник» под Нижним Тагилом пожаловались, что им приходится ходить по оживленной трассе, подвергая свою жизнь опасности. Причиной этого стала ликвидация остановки «Высоковольтная» на маршруте автобуса № 101.
По словам жителей, они неоднократно обращались в различные ведомства с этой проблемой, однако безрезультатно. Также тагильчане отмечали, что водители «Союз-НТ», обслуживающие маршрут, останавливались в неположенном по правилам месте, беря 100 рублей за проезд вместо 21 рубля.
Дорога проходит за пределами населенного пункта, остановки должны иметь переход на скоростные полосы. Требуется порядка 20 миллионов, чтобы обустроить две остановки со знаками по обеим сторонам трассы, — рассказывал TagilCity.ru ведущий специалист Управления автодорог Свердловской области Юрий Ткаченко.