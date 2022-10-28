Остановку «Высоковольтную» вернут дачникам Нижнего Тагила в течение трех лет

Возврат ликвидированных остановок на свердловских трассах пройдет в течение 3 лет

Остановку «Высоковольтная» на маршруте автобуса № 101, которая была ликвидирована в Нижнем Тагиле в 2016 году из-за несоответствия техническим требованиям, должны обустроить для садоводов и дачников в течение трех лет по специальной программе.