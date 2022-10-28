РЭО: Эксперты одобрили решение президента Путина по реформе РОП

Буцаев подчеркнул, что вместо необходимости администрировать миллионы небольших производителей товаров, которые используют упаковку, контролерам нужно будет следить лишь за 2500 компаний по изготовлению упаковки. Также глава РЭО обратил внимание на то, что с 2025 года введут нормативы утилизации упаковки в размере 100%, сообщает rg.ru.