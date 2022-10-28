Сергей Катырин: Арбитраж при ТПП ежегодно рассматривает около 300 дел

К этому событию была приурочена научно-практическая конференция. На мероприятие приехали юристы, предприниматели и чиновники.
Представителей ТПП сообщили, что в нынешнем году в арбитраж Российской Федерации обращались коммерсанты из более чем 40 государств. По большей части рассмотренные в суде дела были связаны с соглашениями лизинга, купли-продажи и подрядных работ.
Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал о международной составляющей. Каждый год структура изучает примерно 300 дел в международном коммерческом арбитражном суде. Около 10% из них - это представители иностранных компаний, которые обращаются в суд РФ с целью разобраться между собой. Это свидетельствует о доверии российским судам. По числу международных дел отечественный арбитраж превосходит стокгольмский и лондонский суды.
Заместитель председателя МКАС при ТПП России по международным спорам Иван Зыкин заявил, что если брать международные споры, то в 15% цена иска свыше миллиона долларов. Вместе с тем достаточно споров рассматривается и на суммы до 10 000 долларов. Подчеркнем, что отечественный коммерческий арбитраж доступен и для малого, и для среднего бизнеса.
Во время конференции делегаты указали, что после введения санкций компании из Российской Федерации опасаются ограничений и рисков при обращении в иностранные арбитражные суды, поэтому в нынешней ситуации предпочитают отечественную юрисдикцию. Коммерческий арбитраж при ТПП разбирается не только в международных, но и во внутренних делах. В субъектах страны функционируют 23 отделения суда.
По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России Вадима Чубарова, арбитрами являются и россияне, и граждане из других государств. Важно отметить, что иски, рассматриваемые в арбитраже, не подлежат огласке: конфиденциальность входит в перечень условий при разбирательствах в подобных судах.