Сергей Катырин: Арбитраж при ТПП ежегодно рассматривает около 300 дел

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал о международной составляющей. Каждый год структура изучает примерно 300 дел в международном коммерческом арбитражном суде. Около 10% из них - это представители иностранных компаний, которые обращаются в суд РФ с целью разобраться между собой. Это свидетельствует о доверии российским судам. По числу международных дел отечественный арбитраж превосходит стокгольмский и лондонский суды.