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Школьник из свердловского поселка стал миллионером в 16 лет

Сегодня, 04:28
Фото: 1MI

Школьник из свердловского поселка стал победителем конкурса «Большая перемена-2022»

16-летний Матвей Карпов из Лесного победил во Всероссийском конкурсе «Большая перемена-2022» и выиграл миллион рублей. Средства он сможет потратить на образование или запуск стартапа.

Cам школьник поделился своими эмоциями от победы. В соцсетях ученик школы №75 написал, что рад тому, что стал миллионером.

Из Свердловской области кроме Матвея также победила ученица Мария Миллер. Она получит 200 тысяч рублей. Средства девушка планирует потратить на обучение в «Физтех-лицее» имени Капицы. Это была ее давняя мечта.

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Финал конкурсных мероприятий прошел 27 октября. Победили 300 учеников 11-х классов. Им дадут по миллиону рублей и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в университеты. Еще 300 -м старшеклассникам дадут по 200 тысяч рублей.

#Елена Озерова#Город#Новости УрФО#Победа#Конкурс#Школьник#Миллион
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