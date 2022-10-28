Школьник из свердловского поселка стал миллионером в 16 лет

Cам школьник поделился своими эмоциями от победы. В соцсетях ученик школы №75 написал, что рад тому, что стал миллионером.
Из Свердловской области кроме Матвея также победила ученица Мария Миллер. Она получит 200 тысяч рублей. Средства девушка планирует потратить на обучение в «Физтех-лицее» имени Капицы. Это была ее давняя мечта.
Финал конкурсных мероприятий прошел 27 октября. Победили 300 учеников 11-х классов. Им дадут по миллиону рублей и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в университеты. Еще 300 -м старшеклассникам дадут по 200 тысяч рублей.