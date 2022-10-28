Стали известны победители главной отраслевой премии InterComm 2022

Как сообщает newsnn.ru, отбор лауреатов ежегодной премии InterComm идет среди тех, кто лучше других смог сформировать корпоративную культуру, выстроить бренд работодателя, наладить работу корпоративных медиа, смог реализовать маркетинговые и антикризисные программы. Кроме того, производилась оценка личных и командных достижений специалистов в сфере коммуникаций.
В этом году соискателями премии было представлено 207 проектов в 13 номинациях. Жюри состояло из более чем 50 человек. Это люди, возглавляющие коммуникационные подразделения крупнейших компаний, представители консалтинговых агентств и преподаватели вузов.
После тщательного отбора были определены победители в следующих номинациях.
В номинации «Люди и технологии» первое место было отдано Сберу («Пульс»). Лучшие «Медиа» оказались у банка «Открытие». Лучший «Образ жизни» ведут в BIOCAD. Под «Общим знаменателем» работают в Сбере («Поехали»). «Работу мечты» жюри нашло в ОАО «Российские железные дороги».
Самое грандиозное «Событие» удалось создать сельскохозяйственному бизнес- направлению ГК «Русагро». Лучшей «Стратегией» обладают в банке «Открытие».
Лучшую «Территорию добра» создали в «Тинькофф», а лучшую «Точку роста» — в Сбере.
С «Устойчивым развитием» можно поздравить «Сибур». Лучшая «Энергия команды» оказалась у АО «КИВИ Банк».
«Командой года» признан коллектив торговой сети «Пятёрочка».
Этот год запомнится еще и тем, что впервые в истории премии была учреждена награда «Проект года». Она предназначалась авторам проекта, в максимальной степени вдохновившего и удивившего членов жюри. Таковыми стали «Сказки на ночь» компании «Металлоинвест».
В качестве информационного партнера премии выступает медиахолдинг 1MI.