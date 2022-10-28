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Стали известны победители главной отраслевой премии InterComm 2022

28 октября 14:51
27 октября в Москве было объявлено, кому досталась главная отраслевая премия InterComm 2022. Она присуждается за лучшее выстраивание внутренних коммуникаций и корпоративной культуры.

Как сообщает newsnn.ru, отбор лауреатов ежегодной премии InterComm идет среди тех, кто лучше других смог сформировать корпоративную культуру, выстроить бренд работодателя, наладить работу корпоративных медиа, смог реализовать маркетинговые и антикризисные программы. Кроме того, производилась оценка личных и командных достижений специалистов в сфере коммуникаций.

В этом году соискателями премии было представлено 207 проектов в 13 номинациях. Жюри состояло из более чем 50 человек. Это люди, возглавляющие коммуникационные подразделения крупнейших компаний, представители консалтинговых агентств и преподаватели вузов.

После тщательного отбора были определены победители в следующих номинациях.

В номинации «Люди и технологии» первое место было отдано Сберу («Пульс»). Лучшие «Медиа» оказались у банка «Открытие». Лучший «Образ жизни» ведут в BIOCAD. Под «Общим знаменателем» работают в Сбере («Поехали»). «Работу мечты» жюри нашло в ОАО «Российские железные дороги».

Самое грандиозное «Событие» удалось создать сельскохозяйственному бизнес- направлению ГК «Русагро». Лучшей «Стратегией» обладают в банке «Открытие».

Лучшую «Территорию добра» создали в «Тинькофф», а лучшую «Точку роста» — в Сбере.

С «Устойчивым развитием» можно поздравить «Сибур». Лучшая «Энергия команды» оказалась у АО «КИВИ Банк».

«Командой года» признан коллектив торговой сети «Пятёрочка».

Этот год запомнится еще и тем, что впервые в истории премии была учреждена награда «Проект года». Она предназначалась авторам проекта, в максимальной степени вдохновившего и удивившего членов жюри. Таковыми стали «Сказки на ночь» компании «Металлоинвест».

В качестве информационного партнера премии выступает медиахолдинг 1MI.



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