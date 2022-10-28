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Стали известны подробности ДТП со смертью дальнобойщика и трех дорожников

Сегодня, 05:11
Фото: 1MI
Известны детали расследования аварии с летальным исходом водителя фуры и трех дорожных рабочих. ДТП случилось на Московском тракте в мае 2022 года.

Тогда дальнобойщик врезался в КАМАЗ. Уголовное дело закрыли из-за гибели виновника ДТП, пишет Е1.

Экспертиза тогда подтвердила, что водитель фуры, Илья Мокшин, был трезвым. Кроме того, он пытался экстренно затормозить, но не успел.

Таким образом следствию стало ясно, что водитель не спал за рулем.

Также выяснилось, что дальнобойщик нарушил ряд правил. Одно из них – превышение скорости.

Напомним, дальнобойщик ехал по трассе, где проводились дорожные работы. Он сбил трех дорожных рабочих, проворящих работы на асфальте.

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В настоящий момент в МВД по Свердловской области установили, что дорожниками не были приняты необходимые меры по установке средств организации дорожного движения. Таким образом, было допущено нарушение правил безопасности при проведении работ.

 

#Происшествия#Новости УрФО#Авария#ДТП#Смертельное дтп#Погибшие в дтп#Елена Озерова
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