Стало известно, когда выпадет первый снег в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в ближайшие выходные, 29-30 октября, столбики термометров будут находиться на отметке +2 градуса тепла в дневное время. А уже в первый рабочий день новой недели, 31 октября, выпадет снег. Тогда же ветер может достигнуть 13 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.