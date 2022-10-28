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Стало известно, когда выпадет первый снег в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:07
Фото: 1MI

Снег в Нижнем Тагиле выпадет в последний день октября

В Нижнем Тагиле первый снег в этом году выпадет 31 октября. Температура воздуха при этом сохранится на уровне +2...+3 градуса.

В Нижнем Тагиле в ближайшие выходные, 29-30 октября, столбики термометров будут находиться на отметке +2 градуса тепла в дневное время. А уже в первый рабочий день новой недели, 31 октября, выпадет снег. Тогда же ветер может достигнуть 13 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

В выходные ночью ожидается до -1 градуса. Ветер может достигнуть 12 метров в секунду.

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Также на протяжении всей рабочей недели в городе будет наблюдаться дождливая погода, возможен снег.

В период с 29 по 31 октября в Нижнем Тагиле могут наблюдаться магнитные бури. Их пик может прийтись на субботу, 29 октября.

Гололедица на дорогах прогнозируется на 31 октября. А 29 и 30 октября здесь может наблюдаться черный лед. 

#Елена Озерова#Природа#Нижний Тагил#Погода#Снег#Снегопад#Дождь#Ветер#Эксклюзив
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