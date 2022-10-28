Стало известно, когда выпадет первый снег в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в ближайшие выходные, 29-30 октября, столбики термометров будут находиться на отметке +2 градуса тепла в дневное время. А уже в первый рабочий день новой недели, 31 октября, выпадет снег. Тогда же ветер может достигнуть 13 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
В выходные ночью ожидается до -1 градуса. Ветер может достигнуть 12 метров в секунду.
Также на протяжении всей рабочей недели в городе будет наблюдаться дождливая погода, возможен снег.
В период с 29 по 31 октября в Нижнем Тагиле могут наблюдаться магнитные бури. Их пик может прийтись на субботу, 29 октября.
Гололедица на дорогах прогнозируется на 31 октября. А 29 и 30 октября здесь может наблюдаться черный лед.