В Нижнем Тагиле бизнесмену грозит уголовное дело из-за контрактов на уборку кладбищ

Передать материалы дела в органы внутренних дел с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ в отношении должностных лиц, причастных к нарушению ООО ГК «Уралстройкомплекс» и ООО «Комавтотранс» п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции, — говорится в решении, опубликованном в базе ФАС.
Компания «Комавтотранс» принадлежит Алексею Телешенко, который занимает 20 строчку богатейших тагильских бизнесменов по версии TagilCity.ru. В ФАС обратили внимание на торги, в которых компания Телешенко участвовала совместно с «Уралстройкомплексом» Владимира Винтовкина.
Практически во всех случаях «Уралстройкомплекс» предлагал выполнить работы по начальной цене, а «Комавтотранс» — на 0,5% дешевле. На выигрыше торгов компания Телешенко заработала свыше 140 млн рублей.
Обе фирмы располагались в одном помещении, в них работали одни и те же сотрудники. Также Телешенко и Винтовкин оказались двоюродными братьями, а фактическим владельцем компаний является лишь один из них, пишет «Федерал Пресс».
В компаниях признали, что заключили антиконкурентное соглашение. По мнению антимонопольщиков, его инициатором был Винтовкин, который лично готовил заявки на торги. Теперь «Комавтотрансу» грозит крупный штраф, а учредителям обеих фирм — уголовное дело.
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