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В Нижнем Тагиле бизнесмену грозит уголовное дело из-за контрактов на уборку кладбищ

Сегодня, 03:30
Фото: 1MI
В Свердловской области региональный ФАС потребовал возбудить уголовное дело о картельном сговоре на торгах по содержанию кладбищ и дорог в Нижнем Тагиле и Верхней Салде. Фигурантом дела может стать бизнесмен Владимир Винтовкин.
Передать материалы дела в органы внутренних дел с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ в отношении должностных лиц, причастных к нарушению ООО ГК «Уралстройкомплекс» и ООО «Комавтотранс» п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции, — говорится в решении, опубликованном в базе ФАС.
В Нижнем Тагиле составлен топ самых богатых предпринимателей
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Компания «Комавтотранс» принадлежит Алексею Телешенко, который занимает 20 строчку богатейших тагильских бизнесменов по версии TagilCity.ru. В ФАС обратили внимание на торги, в которых компания Телешенко участвовала совместно с «Уралстройкомплексом» Владимира Винтовкина.

Практически во всех случаях «Уралстройкомплекс» предлагал выполнить работы по начальной цене, а «Комавтотранс» — на 0,5% дешевле. На выигрыше торгов компания Телешенко заработала свыше 140 млн рублей.

Обе фирмы располагались в одном помещении, в них работали одни и те же сотрудники. Также Телешенко и Винтовкин оказались двоюродными братьями, а фактическим владельцем компаний является лишь один из них, пишет «Федерал Пресс».

В компаниях признали, что заключили антиконкурентное соглашение. По мнению антимонопольщиков, его инициатором был Винтовкин, который лично готовил заявки на торги. Теперь «Комавтотрансу» грозит крупный штраф, а учредителям обеих фирм — уголовное дело.

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Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле составлен топ самых богатых предпринимателей. Богатейшие бизнесмены Нижнего Тагила определены по итогам 2021 года. В сотню самых богатых тагильчан вошли промышленники, рантье и строители.

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В Нижнем Тагиле составлен топ самых богатых предпринимателей
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