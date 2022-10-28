TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле начали отслеживать погоду на дорогах

Сегодня, 17:16
Нижний Тагил подключили к системе метеорологического мониторинга на дорогах Свердловской области. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественный дороги».
Нижний Тагил подключился в общую систему метеомониторинга по Свердловской области. По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" установили абсолютно новое для города оборудование – пост метеомониторинга, – сообщил глава администрации города Владислав Пинаев.

Данные, поступающие с этого оборудования позволят контролировать работу по поддержанию автодорог в должном состоянии, в районе действия метеопоста.

Дорожники имеют возможность оперативно получать четкие прогнозы по ситуации на дорогах не только в Дзержинском районе, но и по направлению в Верхнюю Салду. Такие посты планируется установить во всех Нижнего Тагила.

Читайте также:
Под Нижним Тагилом капитально отремонтировали дорогу по улице КленовойВ Нижнем Тагиле завершили капремонт двух участков дороги на Ленинградском проспектеПриемная комиссия оценила обновленную дорогу на улице Балакинской в Нижнем Тагиле

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» стартовал в 2019 году. Цель нацпроекта создание надежной транспортной инфраструктуры в России. По данным сайта нацпроекта, в 2022 году Свердловской области было выделено 4 848,35 млн рублей из федерального бюджета.

#Федор Быстров#Город#Дороги#Ремонт дороги#Нацпроект#Эксклюзив#Касается каждого#БКД#Нацпроект БКАД
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле составлен топ самых богатых предпринимателей
Вчера, 09:20
На УВЗ водителю боевой машины за работу в приграничной зоне не выдали полную зарплату
Сегодня, 11:23
Соса-Соla ушла, а кола осталась. Есть ли в Тагиле альтернатива популярной газировки?
Сегодня, 15:54
Власти Нижнего Тагила отменили новогодний салют
Сегодня, 14:56
В Тагиле пять депутатов Гордумы вместе с мэрией займутся вопросами ЖКХ и бизнеса
Сегодня, 11:15
Горожане от 18 до 35 лет: в Нижнем Тагиле сформируют Молодежную Думу третьего созыва
Сегодня, 15:45