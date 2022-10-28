В Нижнем Тагиле начали отслеживать погоду на дорогах

Нижний Тагил подключился в общую систему метеомониторинга по Свердловской области. По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" установили абсолютно новое для города оборудование – пост метеомониторинга, – сообщил глава администрации города Владислав Пинаев.
Данные, поступающие с этого оборудования позволят контролировать работу по поддержанию автодорог в должном состоянии, в районе действия метеопоста.
Дорожники имеют возможность оперативно получать четкие прогнозы по ситуации на дорогах не только в Дзержинском районе, но и по направлению в Верхнюю Салду. Такие посты планируется установить во всех Нижнего Тагила.
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» стартовал в 2019 году. Цель нацпроекта создание надежной транспортной инфраструктуры в России. По данным сайта нацпроекта, в 2022 году Свердловской области было выделено 4 848,35 млн рублей из федерального бюджета.