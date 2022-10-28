В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей в выходные

Начнутся мероприятия 29 октября и продлятся до 30 октября на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа. Особое внимание инспекторы уделят водителям без прав и тем, что находятся в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Инспекторы ГАИ напомнили, что согласно ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, пьяным водителям грозит лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев. Также их имеют право оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.
Если человека застанут за рулем рьяным во второй раз, то на этот раз на него заводят уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. И оштрафовать уже могут на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, а также посадить в тюрьму на два года.
О нарушителях на дорогах можно сообщать по телефону 47-70-01.