В Первоуральске найден труп 21-летней девушки

О ЧП журналистам рассказала знакомая девушки, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что на связь свердловчанка перестала выходить еще на прошлой неделе. Ее тело было обнаружено спустя четыре дня. По словам подруги умершей, умерла девушка 20 октября. Известно, что у кого-то из ее друзей были ключи.
Думаю, ей было очень тяжело. Парня или мужа с ребенком у нее не было. Лишь сестра. Но, насколько мне известно, они не общались, - рассказала подруга.
Похоронили свердловчанку 27 октября.
Напомним, что в сентябре в Первоуральске покончила с собой 17-летняя девушка. Она училась в 11 классе. Счеты с жизнью она свела после Дня знаний.