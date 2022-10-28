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В Первоуральске найден труп 21-летней девушки

Сегодня, 11:35
Фото: 1MI
Жительницу Первоуральска нашли мертвой в квартире. Предварительно известно, что она могла свести счеты с жизнью.

О ЧП журналистам рассказала знакомая девушки, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что на связь свердловчанка перестала выходить еще на прошлой неделе. Ее тело было обнаружено спустя четыре дня. По словам подруги умершей, умерла девушка 20 октября. Известно, что у кого-то из ее друзей были ключи.

Думаю, ей было очень тяжело. Парня или мужа с ребенком у нее не было. Лишь сестра. Но, насколько мне известно, они не общались, - рассказала подруга.

Похоронили свердловчанку 27 октября.

17-летняя школьница покончила с собой после линейки 1 сентября в Первоуральске
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Напомним, что в сентябре в Первоуральске покончила с собой 17-летняя девушка. Она училась в 11 классе. Счеты с жизнью она свела после Дня знаний.

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