В Свердловской области объяснили порядок завершения частичной мобилизации

О завершении частичной мобилизации сначала объявляет главнокомандующий - президент России. Далее министр обороны, после него — начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ. Затем свой приказ о завершении призыва в зону СВО выпускает командующий ЦВО, за ним распоряжение подписывает губернатор Свердловской области (Евгений Куйвашев – прим. авт.) и потом военком региона публикует свой приказ, - пояснили в областном военкомате.