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В Свердловской области объяснили порядок завершения частичной мобилизации

Сегодня, 16:08
Фото: 1MI
В пятницу, 28 октября, Сергей Шойгу доложил о выполнении всех мероприятий по частичной мобилизации. В военкомате Свердловской области объяснили, что о завершении призыва в зону спецоперации в регионе объявляет губернатор.

В военном комиссариате Свердловской области, отметили, что завершение частичной мобилизации, объявленный министром- это первый этап информирования. Далее о финале призыва должны заявить в регионах, пишет Е1.

Сергей Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации закончены
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О завершении частичной мобилизации сначала объявляет главнокомандующий - президент России. Далее министр обороны, после него — начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ. Затем свой приказ о завершении призыва в зону СВО выпускает командующий ЦВО, за ним распоряжение подписывает губернатор Свердловской области (Евгений Куйвашев – прим. авт.) и потом военком региона публикует свой приказ, - пояснили в областном военкомате. 

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24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. По словам президента, цель СВО — освобождение жителей Донбасса. 21 сентября 2022 года на территории России объявлена частичная мобилизация.

#Федор Быстров#Общество#Частичная мобилизация#Мобилизация#Военные#Частичная мобилизация в России#Свердловская область
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