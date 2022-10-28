В Свердловской области объяснили порядок завершения частичной мобилизации

В военном комиссариате Свердловской области, отметили, что завершение частичной мобилизации, объявленный министром- это первый этап информирования. Далее о финале призыва должны заявить в регионах, пишет Е1.
О завершении частичной мобилизации сначала объявляет главнокомандующий - президент России. Далее министр обороны, после него — начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ. Затем свой приказ о завершении призыва в зону СВО выпускает командующий ЦВО, за ним распоряжение подписывает губернатор Свердловской области (Евгений Куйвашев – прим. авт.) и потом военком региона публикует свой приказ, - пояснили в областном военкомате.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. По словам президента, цель СВО — освобождение жителей Донбасса. 21 сентября 2022 года на территории России объявлена частичная мобилизация.