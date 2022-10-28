В Тагиле пять депутатов Гордумы вместе с мэрией займутся вопросами ЖКХ и бизнеса

Также представитель был избран и в совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Нижнем Тагиле. Начальник отдела развития промышленности и предпринимательства Евгения Шиповская рассказала, что в состав совета входят 19 человек, из них один депутат городской Думы. Депутатами была предложена кандидатура медиаменеджера Ирины Пудовкиной. Все кандидатуры на трех голосованиях были поддержаны депутатами городской Думы единогласно.