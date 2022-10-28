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В Тагиле пять депутатов Гордумы вместе с мэрией займутся вопросами ЖКХ и бизнеса

Сегодня, 06:15
Фото: TagilCity.ru
Нижнетагильская городская Дума восьмого созыва
Пятеро депутатов городской Думы Нижнего Тагила были включены в составы комиссий администрации по жилищным вопросам, землепользованию и застройке, а также в совет по развитию предпринимательства.

Их кандидатуры были вынесены на голосование в ходе четвертого заседания городской Думы Нижнего Тагила. На нем присутствовал 21 депутат.

Глава управления по учету и распределению жилья Викторина Пырина рассказала, что в состав комиссии по жилищным вопросам в общей сложности входят 12 человек, из них — двое депутатов городской Думы.

Комиссия создана в целях обсуждения жилищных вопросов граждан. На ней рассматриваются все вопросы, касающиеся жилищных прав граждан — постановка на учет, предоставление помещений, участие в местных и федеральных программах по предоставлению жилья, вопросы перевода и перепланировки жилых и нежилых помещений, — сказала Викторина Пырина.

По результатам рассмотрения кандидатур в ходе профильных комиссий были предложены делегаты: председатель постоянной комиссии Гордумы по развитию предпринимательства, градостроительству и землепользованию Константин Шведов, а также глава городской думы Вадим Раудштейн. 

Константин Шведов (второй справа)Константин Шведов (второй справа)
Вадим РаудштейнВадим Раудштейн
Константин Шведов (второй справа)
Фото: TagilCity.ru

Вторая комиссия — по землепользованию и застройке. По словам начальника Управления архитектуры и градостроительства Ирины Бородиной, основными задачами комиссии является организация единой политики застройки и землепользования на территории Нижнего Тагила, а также соблюдение прав жителей.

В качестве представителей Думы в эту комиссию мэрии были предложены кандидатуры уралвагонзаводца Алексея Балыбердина и главврача Демидовской горбольницы Сергея Овсянникова. 

Сергей Овсянников
Фото: TagilCity.ru

Также представитель был избран и в совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Нижнем Тагиле. Начальник отдела развития промышленности и предпринимательства Евгения Шиповская рассказала, что в состав совета входят 19 человек, из них один депутат городской Думы. Депутатами была предложена кандидатура медиаменеджера Ирины Пудовкиной. Все кандидатуры на трех голосованиях были поддержаны депутатами городской Думы единогласно.

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