В Томской области назвали значимые достижения региона за последние несколько лет

На юге Томска появилась двухуровневая дорожная развязка, ее строительство стартовало в 2017 году. Дорога соединила Богашевский и Коларовский тракты с поселком Зональная Станция. На строительство кольцевого пересечения, шестиполосного автомобильного путепровода, примыкания Богашевского тракта к площади Южной, кольцевого пересечения ряда улиц было выделено 1,8 млрд рублей. Помимо этого, проложен тоннель под железной дорогой и уложено 4,5 км асфальтового покрытия.