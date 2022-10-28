В Томской области назвали значимые достижения региона за последние несколько лет

Холдинг 1MI вместе с АНО «ИРИ» реализует нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и эксперты определяют эпизоды новейшей истории России, оказавшие существенное влияние на молодежь.
В Томске прошла реставрация аэропорта, площадь которого расширилась практически втрое – до 11 тысяч кв. метров. На территории созданы VIP- и бизнес-залы, командно-диспетчерский пункт, центр управления полетами.
В рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ» в городе возведен центр водных видов спорта «Звездный», в котором работает лучший бассейн за Уралом. В объект инвестировано свыше миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.
В честь 75-летия области прошло открытие реконструированного участка набережной реки Ушайки, протянувшейся от Большого концертного зала до Каменного моста. Объект является частью проекта «Томские набережные». На проведение работ выделили миллиард рублей.
На юге Томска появилась двухуровневая дорожная развязка, ее строительство стартовало в 2017 году. Дорога соединила Богашевский и Коларовский тракты с поселком Зональная Станция. На строительство кольцевого пересечения, шестиполосного автомобильного путепровода, примыкания Богашевского тракта к площади Южной, кольцевого пересечения ряда улиц было выделено 1,8 млрд рублей. Помимо этого, проложен тоннель под железной дорогой и уложено 4,5 км асфальтового покрытия.
После 25-летнего перерыва в Томске вновь начали строиться школы. В микрорайоне Зеленые Горки открылась школа, в которой обучаются 1100 детей, в том числе с ограниченными возможностями.