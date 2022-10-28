В Тульской области перечислили достижения региона за последние несколько лет

В Тульской области показателем в их число вошли благоустройство общественных пространств и транспортной развязки, создание музея оружия и ледовой арены.
Тула уступает по количеству архитектурных памятников и достопримечательностей лишь Москве и Санкт-Петербургу.
В городе каждый год открываются новые общественные пространства. В 2017 году была обновлена Казанская набережная. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» произведен ремонт сквера «Студенческий». Примечательно то, что жители Тулы участвовали в голосовании, выбрав именно этот объект для реставрации, а также сами придумали для него название.
Помимо этого, возведена объездная транспортная развязка «Восточный обвод», она огибает Тулу с восточной стороны. Развязка значительно разгрузила город от автомобилей. В 2023-2024 годах запланировано строительство третьей очереди магистрали, протяженность которой составит 1,5 км.
В Туле появился государственный оружейный музей, здание которого имеет которого форму шлема. Музейную экспозицию представляют интерактивные выставки, интересны для посетителей воссозданный цех оружейного завода, уникальная коллекция оружия.
В честь 500-летия Тульского кремля создан Музейный квартал — это неповторимый комплексный музейный кластер и в то же время актуальное культурное пространство. Здесь работают филиалы Государственного исторического музея, музея-усадьбы «Ясная Поляна», музеев-заповедников «Поленово» и «Куликово поле». В этом году стартует проект «Музейное лето в Туле», который состоит из 120 мероприятий: фестивалей, концертов и выставок.
В Тульской области возведена масштабная ледовая арена «Тропик», которая носит имя местной хоккейной команды. «Тропик» — это оборудованный универсальный спортивный комплекс. Здесь проходят хоккейные матчи, проводятся тренировки фигуристов, работают спортшколы. Кроме того, в регионе построено еще несколько крупных спортобъектов: ФОК «Заречье», ледовая арена в Щёкино, ФОК «Олимп» имени А. Н. Уварова», спортивный комплекс «Тула-Арена», крытая ледовая арена LifeTime.