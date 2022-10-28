В Тульской области перечислили достижения региона за последние несколько лет

В городе каждый год открываются новые общественные пространства. В 2017 году была обновлена Казанская набережная. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» произведен ремонт сквера «Студенческий». Примечательно то, что жители Тулы участвовали в голосовании, выбрав именно этот объект для реставрации, а также сами придумали для него название.