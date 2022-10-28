Валерий Лимаренко: Мы помогаем людям, желающим добиться большего в своей профессии

Первые результаты пилотного проекта «Заработаем вместе», действующего в Сахалинской области с сентября 2022 года, обсудили губернатор Валерий Лимаренко и помощник президента России Максим Орешкин.
Проект задуман, чтобы помочь гражданам повысить свою квалификацию и производительность труда. В его рамках можно бесплатно получить дополнительное обучение и профориентацию, а также помощь в открытии собственного дела. Это поможет гражданам реализовать трудовой потенциал, найти работу по душе, увеличить свои доходы. А региону – снизить безработицу, увеличить налоговые отчисления в бюджет и улучшить экономическую ситуацию на территории субъекта.
Валерий Лимаренко отметил, что для реализации пилотного проекта на территории Сахалинской области были выбраны наиболее востребованные компетенции у жителей и работодателей.
- Это «Сметное дело» в строительстве, «Управление магазином» в торговле и «Социальная работа». Главная задача – привлечь целеустремлённых людей, которые хотят добиться большего на своем профессиональном поприще, и обеспечить им возможность увеличить свой ежемесячный доход или вырасти по карьерной лестнице. Также реализация проекта поможет работодателям обрести новые кадры, – отметил Валерий Лимаренко.
Программа реализации карьерного плана включает подбор будущего рабочего места для каждого, стажировку на предприятиях, выполнение профильных заказов по выбранному направлению. Продолжительность реализации карьерного плана по различным компетенциям составляет от 5 до 12 недель с учётом трудоустройства.
Жители островного региона, принявшие участие в проекте, больше всего выбирали направление «Социальная работа». На сегодня заключено 39 договоров развития карьеры, из них 9 по компетенции «Сметное дело», 30 – по компетенции «Социальная работа».
Портал Sakh.online отмечает, что социальная поддержка в плане построения трудовых перспектив весьма востребована жителями Сахалина и Курил. В Сахалинской области с начала 2022 года заключено 500 социальных контрактов. Эта мера поддержки позволяет жителям региона справиться с жизненными трудностями. 366 человек уже стали, таким образом, индивидуальными предпринимателями, а больше сотни – нашли новую работу. Контракт заключается Центром социальной поддержки с человеком, который попал в трудную ситуацию. Под каждый случай разрабатывают отдельную программу социальной адаптации. Как правило, жители области получают финансирование, которые они тратят на обучение, покупку нужного оборудования, аренду помещения или любые другие необходимые траты.