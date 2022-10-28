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Власти Нижнего Тагила отменили новогодний салют

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI
Новогодние мероприятия в Нижнем Тагиле пройдут без салюта. В администрации города приняли решение оставить план новогодних мероприятий без изменений, за исключением пиротехнического шоу.

О решении отказаться от салюта на праздновании Нового года рассказал замглавы по социальной политике администрации Нижнего Тагила Валерий Суров. Тем не менее, все запланированные на Новый год мероприятия будут выполнены.

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Основное мероприятие — это новогодний городок. <…> Новый год — это детский праздник, а не наш взрослый. И дети всё равно его ждут. <…> Много будет горок, то что необходимо сегодня нашим деткам, — сказал Суров в эфире «Тагил-ТВ».

Традиционно будет возведен Новогодний городок в центре города. В детских учреждениях пройдут праздничные ёлки.

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Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле не отменят празднование Нового года. Глава города Владислав Пинаев прокомментировал расходы на праздничные мероприятия в честь Нового года на фоне с политической ситуации в мире.

#Федор Быстров#Нижний Тагил#Общество#Новогодние каникулы#Новогодние праздники#Новогодняя елка
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