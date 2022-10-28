Власти Нижнего Тагила отменили новогодний салют

О решении отказаться от салюта на праздновании Нового года рассказал замглавы по социальной политике администрации Нижнего Тагила Валерий Суров. Тем не менее, все запланированные на Новый год мероприятия будут выполнены.
Основное мероприятие — это новогодний городок. <…> Новый год — это детский праздник, а не наш взрослый. И дети всё равно его ждут. <…> Много будет горок, то что необходимо сегодня нашим деткам, — сказал Суров в эфире «Тагил-ТВ».
Традиционно будет возведен Новогодний городок в центре города. В детских учреждениях пройдут праздничные ёлки.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле не отменят празднование Нового года. Глава города Владислав Пинаев прокомментировал расходы на праздничные мероприятия в честь Нового года на фоне с политической ситуации в мире.