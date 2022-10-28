«Я почти перестала спать»: интервью с женой военного повара из Нижнего Тагила в СВО

Военный повар из Нижнего Тагила рассказал о своей мобилизации

По ошибке отправили в Луганск, а затем распределили в Белгород без подготовки. Сколько потратил на обмундирование и что делает в СВО? С чем пришлось столкнуться военнослужащему из Нижнего Тагила и его семье после получения повестки, узнала редакция TagilCity.ru.

Сюжет Частичная мобилизация в России