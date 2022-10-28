Замдиректора интерната будут судить в Екатеринбурге за получение премий сотрудников

Мужчине грозит наказание по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Известно, что осенью прошлого года мужчина несколько раз обратился к подчиненным с предложением об увеличении им премий. После все деньги они должны были ему вернуть для проведения ремонта в интернате.
В результате мужчина получил от рабочего, слесаря-сантехника и заведующего складом порядка 100 тысяч рублей. Средствами он воспользовался по своему усмотрению.