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Замдиректора интерната будут судить в Екатеринбурге за получение премий сотрудников

Сегодня, 10:47
Фото: 1MI
Начальника интерната для умственно отсталых детей в Екатеринбурге будут судить за перевод через счета сотрудников около 100 тысяч рублей.

Мужчине грозит наказание по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что осенью прошлого года мужчина несколько раз обратился к подчиненным с предложением об увеличении им премий. После все деньги они должны были ему вернуть для проведения ремонта в интернате.

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В результате мужчина получил от рабочего, слесаря-сантехника и заведующего складом порядка 100 тысяч рублей. Средствами он воспользовался по своему усмотрению.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Замдиректора#Деньги#Премии
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