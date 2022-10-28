Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга обвиняется в получении взятки

Сотрудники ФСБ и регионального Следственного комитета провели проверку. Она послужила основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры Свердловской области.
Обвинение задержанному предъявлено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области.
Наказание за совершение преступления предусмотрено до 15 лет лишения свободы, со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки, - сообщили в СУ СКР региона.
Оперативники СК и управления ФСБ России по Свердловской области выясняют обстоятельства совершённого преступления.
По данным источника "КП-Екатеринбург", сумма взятки составляет 2 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге инспектор ДПС получил взятку и был задержан сотрудниками управления собственной безопасности (УСБ) полиции. Уголовное дело взяточника направлено в суд.