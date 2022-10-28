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Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга обвиняется в получении взятки

Сегодня, 13:33
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали заместителя прокурора Ленинского района.

Сотрудники ФСБ и регионального Следственного комитета провели проверку. Она послужила основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры Свердловской области.

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Обвинение задержанному предъявлено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области.

Наказание за совершение преступления предусмотрено до 15 лет лишения свободы, со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки, - сообщили в СУ СКР региона.

Оперативники СК и управления ФСБ России по Свердловской области выясняют обстоятельства совершённого преступления.

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По данным источника "КП-Екатеринбург", сумма взятки составляет 2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге инспектор ДПС получил взятку и был задержан сотрудниками управления собственной безопасности (УСБ) полиции. Уголовное дело взяточника направлено в суд.

#Федор Быстров#Деньги#Взятка#Прокурор#Свердловская область#Криминал
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