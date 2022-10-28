Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга обвиняется в получении взятки

Сотрудники ФСБ и регионального Следственного комитета провели проверку. Она послужила основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры Свердловской области.