Жительница Североуральска подала в суд на городскую больницу за поздний диагноз мужу

Юлия Былкова из Североуральска требует компенсацию от городской больницы за позднее диагностирование инсульта у своего мужа. В результате болезни Денис стал инвалидом. Многодетная семья из восьми человек живет на пособие по инвалидности и детские выплаты.

Два года назад Денис Былков перенес инсульт. Мужчина ждал помощи несколько дней. Пациента пришлось экстренно госпитализировать в Екатеринбург на вертолете. В больнице Североуральска медлили с диагнозом. Состояние мужчины ухудшалось, пишет "КП-Екатеринбург". В Красноуфимске студенты спасли парализованного инсультом мужчину Узнать подробнее По словам Юлии Былковой, из ЦГБ Североуральска Дениса перевезли в больницу Краснотурьинска, где провели томографию и поставили диагноз — кровоизлияние в мозг. Гемморагический инсульт обернулся ишемическим. Спустя день на вертолете пациента перевезли из Краснотурьинска в Екатеринбург, на операцию. Денис получил третью группу инвалидности. Бесплатные реабилитации закончились. Семья, в которой воспитывается шестеро детей, живет на выплату по инвалидности и детские пособия, рассказала Юлия. Мне люди стали говорить, что надо было подавать в суд раньше. Но у нас, до этого были совсем другие заботы. В настоящий момент разбирательство приостановлено из-за необходимости проведения медицинской экспертизы. Надеемся, что мы выиграем суд, а компенсация пойдет на занятия с реабилитологом, — говорит Юлия Былкова. Олег Костиков, адвокат семьи Былковых, считает, что медики не насторожились в отношении риска развития инсульта, в больнице не было надлежащего лечения и диагностики. В результате этого, Денис Былков перенес субарахноидальное кровоизлияние в мозг, приведшее к его инвалидности. Юрист уверен, что точку в судебном противостоянии поставит судебно-медицинская экспертиза.

В Североуральской больнице комментируют ситуацию не упоминая имени пациента. Медики ссылаются на врачебную тайну и проверку страховой компании. Страховщики в своем заключении указали, что нарушений оказания медпомощи не выявлено. Врачи скорой помощи и стационара работают в круглосуточном режиме Былковы ждут проведения судебно-медицинской комиссии. Читайте также: В больнице Екатеринбурга девушке предложили обследовать грудь по видео в интернете Больницы Нижнего Тагила ответили на сотни вопросов жителей в чате Telegram Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно Ранее сообщалось, что у женщины из Первоуральска первого октября заболела голова, она выпила таблетки и скончалась. Причиной смерти называют инсульт или оторвавшийся тромб. У матери осталось девять детей, в том числе новорожденный.