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100-летний юбилей отметила долгожительница Нижнего Тагила Анна Назмиева

Сегодня, 08:21
Фото: 1MI
Ветерана Нижнетагильского цементного завода Анну Назмиеву поздравили со 100-летним юбилеем представители администрации города и комплексного центра социального обслуживания населения района.

Имениннице было зачитано и передано поздравление от президента России Владимира Путина. Также прозвучали теплые и добрые слова от лица мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева и главы администрации Ленинского района Геннадия Мальцева, сообщила пресс-служба Ленинского района. Пенсионерке был вручен большой букет цветов и подарки.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинского района Нижнего Тагила

Тагильчане в комментариях в соцсетях пожелали Анне Назмиевой здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, в октябре 2019 года Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем Почетного гражданина Нижнего Тагила Виктора Клабукова.

Путин поздравил с 90-летием Почетного гражданина Нижнего Тагила
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