100-летний юбилей отметила долгожительница Нижнего Тагила Анна Назмиева

Имениннице было зачитано и передано поздравление от президента России Владимира Путина. Также прозвучали теплые и добрые слова от лица мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева и главы администрации Ленинского района Геннадия Мальцева, сообщила пресс-служба Ленинского района. Пенсионерке был вручен большой букет цветов и подарки.