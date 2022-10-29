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Памятник комсомольцам Нижнего Тагила был открыт 41 год назад

Сегодня, 10:05
Фото: Музей памяти воинов Нижнего Тагила
29 октября 1981 года в Нижнем Тагиле состоялось открытие памятника первым комсомольцам на площади Молодежи перед кинотеатром «Современник».

Архитектором монумента является Владимир Солтыс, а скульптором — Анатолий Неверов. Юноша в буденовке и девушка в шинели смотрят в разные стороны и держатся за руки, за спинами у обоих винтовки. Памятник олицетворяет героев-комсомольцев, которые готовы сражаться  за Родину и защищать ее. В день открытия монумента в 1981 году в Нижнем Тагиле состоялся торжественный митинг, посвященный мероприятию.

Фото: Музей памяти воинов Нижнего Тагила

На сегодняшний день объект включен в пешеходный маршрут «Малахитовая линия».

Напомним, Анатолий Неверов скончался 1 июля 2022 года на 85-м году жизни. Скульптор получил два высших образования и являлся автором нескольких памятников в Нижнем Тагиле.

Скончался знаменитый тагильский скульптор-монументалист Анатолий Неверов
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