Памятник комсомольцам Нижнего Тагила был открыт 41 год назад

Архитектором монумента является Владимир Солтыс, а скульптором — Анатолий Неверов. Юноша в буденовке и девушка в шинели смотрят в разные стороны и держатся за руки, за спинами у обоих винтовки. Памятник олицетворяет героев-комсомольцев, которые готовы сражаться за Родину и защищать ее. В день открытия монумента в 1981 году в Нижнем Тагиле состоялся торжественный митинг, посвященный мероприятию.
На сегодняшний день объект включен в пешеходный маршрут «Малахитовая линия».
Напомним, Анатолий Неверов скончался 1 июля 2022 года на 85-м году жизни. Скульптор получил два высших образования и являлся автором нескольких памятников в Нижнем Тагиле.