Ремонт Демидовской поликлиники начат в Нижнем Тагиле

В здании постройки 1825 года строители начали демонтажные работы. Они снимают старые полы, убирают перегородки и вывозят мусор. Все работы проводятся с учетом исторической значимости объекта культурного наследия. Подрядной организации предстоит восстановить архитектурный облик поликлиники, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Тагильчане отмечают, что хотели бы, чтобы был восстановлен и фонтан рядом с медицинским учреждением.
Напомним, на ремонт Демидовской поликлиники долгое время не могли найти подрядчика, так как на аукционы никто не заявлялся, либо претенденты не соответствовали условиям контракта. В результате тендер стоимостью 89,5 миллиона рублей выиграла компания «Инвестпром» из Екатеринбурга.