Ремонт Демидовской поликлиники начат в Нижнем Тагиле

Напомним, на ремонт Демидовской поликлиники долгое время не могли найти подрядчика, так как на аукционы никто не заявлялся, либо претенденты не соответствовали условиям контракта. В результате тендер стоимостью 89,5 миллиона рублей выиграла компания «Инвестпром» из Екатеринбурга.