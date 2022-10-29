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Ремонт Демидовской поликлиники начат в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:52
Фото: TagilCity.ru
В главном корпусе Демидовской поликлиники на улице Горошникова, 37 в Нижнем Тагиле строители начали ремонт.

В здании постройки 1825 года строители начали демонтажные работы. Они снимают старые полы, убирают перегородки и вывозят мусор. Все работы проводятся с учетом исторической значимости объекта культурного наследия. Подрядной организации предстоит восстановить архитектурный облик поликлиники, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Тагильчане отмечают, что хотели бы, чтобы был восстановлен и фонтан рядом с медицинским учреждением.

Напомним, на ремонт Демидовской поликлиники долгое время не могли найти подрядчика, так как на аукционы никто не заявлялся, либо претенденты не соответствовали условиям контракта. В результате тендер стоимостью 89,5 миллиона рублей выиграла компания «Инвестпром» из Екатеринбурга.

Ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле начнется в середине октября
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Демидовская поликлиника#Ремонт#Строители#Владислав Пинаев
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