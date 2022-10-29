Скандал с матом устроила в автобусе тагильчанка из-за замечания

По словам очевидцев, женщина находилась в нетрезвом состоянии и вела себя неадекватно. Они пояснили, что спор между пассажирами едва не закончился дракой.
Началось все с того, что она на ровном месте докопалась до парней, которые, устав от ее хамства, сделали ей резонное замечание, — сообщили подписчики «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
По соображениям этики редакция TagilCity.ru не может опубликовать видео инцидента из-за обильного наличия нецензурной брани в материале. На кадрах тагильчанка кричит, что у нее самой есть пиво, и денег на проезд ей не надо, но потом выходит из общественного транспорта. При этом в салоне автобуса находятся маленькие дети.
Матерятся только те, у кого запас слов маленький. Нецензурная брань в общественном месте приравнивается к мелкому хулиганству, что несет за собой последствия. Видео есть, свидетели есть, — считает Ирина Е.