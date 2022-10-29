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Скандал с матом устроила в автобусе тагильчанка из-за замечания

Сегодня, 07:08
Фото: 1MI
Пожилая пассажирка автобуса № 26 в Нижнем Тагиле устроила скандал и громко выражалась нецензурной бранью при детях и взрослых из-за сделанного замечания.

По словам очевидцев, женщина находилась в нетрезвом состоянии и вела себя неадекватно. Они пояснили, что спор между пассажирами едва не закончился дракой.

Началось все с того, что она на ровном месте докопалась до парней, которые, устав от ее хамства, сделали ей резонное замечание, — сообщили подписчики «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

По соображениям этики редакция TagilCity.ru не может опубликовать видео инцидента из-за обильного наличия нецензурной брани в материале. На кадрах тагильчанка кричит, что у нее самой есть пиво, и денег на проезд ей не надо, но потом выходит из общественного транспорта. При этом в салоне автобуса находятся маленькие дети.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте
Матерятся только те, у кого запас слов маленький. Нецензурная брань в общественном месте приравнивается к мелкому хулиганству, что несет за собой последствия. Видео есть, свидетели есть, — считает Ирина Е.
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Автобус#Пассажир#Скандал
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