Скандал с матом устроила в автобусе тагильчанка из-за замечания

По соображениям этики редакция TagilCity.ru не может опубликовать видео инцидента из-за обильного наличия нецензурной брани в материале. На кадрах тагильчанка кричит, что у нее самой есть пиво, и денег на проезд ей не надо, но потом выходит из общественного транспорта. При этом в салоне автобуса находятся маленькие дети.