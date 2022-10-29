В Нижнем Тагиле наблюдается гололед на дорогах. Водителям следует быть осторожнее

ГИБДД рекомендует начинающим автолюбителям не садиться за руль и избегать дальних поездок, особенно по трассам. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и светофорами.