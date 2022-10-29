В Нижнем Тагиле наблюдается гололед на дорогах. Водителям следует быть осторожнее

Согласно данным сайта Гисметео на дорогах в Нижнем Тагиле в выходные прогнозируется снежный налет и гололедица.
В связи с этим, водителям рекомендуется сменить на автомобилях летнюю резину на зимнюю. Из-за погодных условий возможно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.
ГИБДД рекомендует начинающим автолюбителям не садиться за руль и избегать дальних поездок, особенно по трассам. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и светофорами.
Также пешеходам следует соблюдать правила дорожного движения. Из-за снегопадов снижается обзор, поэтому перед переходом дороги нужно убедиться в безопасности. На одежде тагильчанам рекомендуется использовать светоотражающие элементы.