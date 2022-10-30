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Девочка с фисташковым рюкзаком пропала в Первоуральске

Сегодня, 06:08
Фото: 1MI
Сталыго Кристина пропала 29 октября. О том, где она находится сейчас, неизвестно. Девочку с фисташковым рюкзаком ищут полицейские и волонтёры в Первоуральске.
Фото: ДПСО «Прорыв»

Известно, что Кристине 14 лет, её рост составляет 1 метр 67 сантиметров, телосложение среднее. Волосы у подростка острижены под каре, цвет — тёмно-русый (каштановый).

Близкие вспомнили, что в день исчезновения девочка могла быть одета в голубые джинсы, чёрную куртку, розовую шапку. С собой несла рюкзак светло-зелёного цвета.

На данный момент к розыскным мероприятиям привлечён Отдел полиции №28 Первоуральска, а также общественники. Об этом сказано в сообщении ДПСО «Прорыв».

Всех, кто владеет информацией о пропавшем ребёнке, просят сообщить данные по телефонам: +7 (34368) 7-31-00 или +7 (962) 316-55-42.

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Общественники также просят помощи у людей: им необходимо топливо.

#Анна Варнакина#Происшествия#Первоуральск#Пропал#Пропал ребенок#Полиция#Пропал человек
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