Девочка с фисташковым рюкзаком пропала в Первоуральске

Известно, что Кристине 14 лет, её рост составляет 1 метр 67 сантиметров, телосложение среднее. Волосы у подростка острижены под каре, цвет — тёмно-русый (каштановый).
Близкие вспомнили, что в день исчезновения девочка могла быть одета в голубые джинсы, чёрную куртку, розовую шапку. С собой несла рюкзак светло-зелёного цвета.
На данный момент к розыскным мероприятиям привлечён Отдел полиции №28 Первоуральска, а также общественники. Об этом сказано в сообщении ДПСО «Прорыв».
Всех, кто владеет информацией о пропавшем ребёнке, просят сообщить данные по телефонам: +7 (34368) 7-31-00 или +7 (962) 316-55-42.
Общественники также просят помощи у людей: им необходимо топливо.