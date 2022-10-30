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Директор торфопредприятия в Нижнем Тагиле убил и сжег своего подчиненного

Сегодня, 06:49
Фото: 1MI
Директор ООО «Горбуновское торфопредприятие» из Нижнего Тагила предстанет перед судом за убийство своего подчиненного.

Следствие выяснило, что конфликт между мужчинами возник на почве личных неприязненных отношений, оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Директор вооружился металлическим предметом и нанес оппоненту не менее трех ударов по голове. Затем злоумышленник погрузил тело подчиненного в багажник, вывез на трассу «Екатеринбург — Серов», облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. От полученных травм и повреждений потерпевший скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» и уже передано в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Криминал#Нижний Тагил#Убийство#Полиция#Директор#Прокуратура#Суд#Подчиненный
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