Директор торфопредприятия в Нижнем Тагиле убил и сжег своего подчиненного

Следствие выяснило, что конфликт между мужчинами возник на почве личных неприязненных отношений, оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Директор вооружился металлическим предметом и нанес оппоненту не менее трех ударов по голове. Затем злоумышленник погрузил тело подчиненного в багажник, вывез на трассу «Екатеринбург — Серов», облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. От полученных травм и повреждений потерпевший скончался.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» и уже передано в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.