Директор торфопредприятия в Нижнем Тагиле убил и сжег своего подчиненного

Директор вооружился металлическим предметом и нанес оппоненту не менее трех ударов по голове. Затем злоумышленник погрузил тело подчиненного в багажник, вывез на трассу «Екатеринбург — Серов», облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. От полученных травм и повреждений потерпевший скончался.