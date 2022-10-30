Календарики в честь юбилея Тагила создал коллекционер, а в поликлинике начался ремонт

Пожилая пассажирка автобуса № 26 в Нижнем Тагиле устроила скандал и громко выражалась нецензурной бранью при детях и взрослых из-за сделанного замечания. По словам очевидцев, женщина была пьяна и конфликт чуть не дошел до драки.