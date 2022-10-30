Календарики в честь юбилея Тагила создал коллекционер, а в поликлинике начался ремонт

Московский коллекционер Александр Лидерс прислал тагильчанке Наталье Жук, которая собирает карманные календарики, эксклюзивные экземпляры, выпущенные в честь 300-летия Нижнего Тагила. Всего создано 10 календариков с ключевыми объектами Нижнего Тагила: танком, музеем «Демидовская дача» и другими.
41 год назад, 29 октября 1981 года в Нижнем Тагиле открыли памятник первым комсомольцам на площади Молодежи перед кинотеатром «Современник». Архитектором монумента является Владимир Солтыс, а скульптором — Анатолий Неверов.
В главном корпусе Демидовской поликлиники на улице Горошникова, 37 в Нижнем Тагиле строители начали ремонт. Сейчас в здании проходят демонтажные работы. Строители снимают старые полы, убирают перегородки и вывозят мусор.
Пожилая пассажирка автобуса № 26 в Нижнем Тагиле устроила скандал и громко выражалась нецензурной бранью при детях и взрослых из-за сделанного замечания. По словам очевидцев, женщина была пьяна и конфликт чуть не дошел до драки.
Ветерана Нижнетагильского цементного завода Анну Назмиеву поздравили со 100-летним юбилеем представители администрации города и комплексного центра социального обслуживания населения района. Имениннице было зачитано и передано поздравление от президента России Владимира Путина.