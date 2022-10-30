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«Каша» на дорогах ожидается всю неделю в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:29
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле с начала недели ожидаются снег и гололедица

Начало и конец рабочей недели в Нижнем Тагиле знаменует выпадение осадков. С 31 октября по 6 ноября на дорогах будет «каша»: водителей предупреждают о тающем снеге и гололедице.
Всю неделю на дорогах будет "каша"
Фото: Гисметео

В понедельник, 31 октября, пройдет мокрый снег. Ночная температура будет держаться на отметке 0 градусов Цельсия, дневная поднимется до +2. Максимальная скорость ветра достигнет 13 м/с.

Во вторник, 1 ноября, в Нижнем Тагиле среднесуточная температура окажется на отметке +4 градуса. На дорогах ожидается вода. Приборы измерения влажности покажут 97%. На следующий день выпадет до 6,3 мм осадков.

С четверга по пятницу, 3–4 ноября, ветер стихнет: синоптики прогнозируют порывы до 6 м/с. Температура в ночное время суток опустится до отметки -2 градуса Цельсия, дневная составит примерно +1. Водителям стоит проявить внимательность: в Нижнем Тагиле ожидается гололедица, сообщает сервис Гисметео.

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Ранее ГИБДД Свердловской области предупреждало: на регион надвигается мокрый снег. Процесс «переобувки» машин нужно ускорить.

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