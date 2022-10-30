«Каша» на дорогах ожидается всю неделю в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле с начала недели ожидаются снег и гололедица

Начало и конец рабочей недели в Нижнем Тагиле знаменует выпадение осадков. С 31 октября по 6 ноября на дорогах будет «каша»: водителей предупреждают о тающем снеге и гололедице.