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Кот два дня просидел на дереве в Екатеринбурге

Сегодня, 05:37
Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге
Ветка с сидящим на ней котом

Кота с ветви над детским садом спасли в Екатеринбурге

Животное сидело на ветке, которая нависла над детским садом по улице Малышева, 109 в Екатеринбурге. Кот два дня не мог слезть самостоятельно — люди обратились за помощью к волонтёрам.
Животное не могло слезть целых два дня
Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге

Сначала добровольцам показалось, что перед ними лёгкая задача. Ситуация изменилась, когда кот отошёл в дальний конец ветви. Екатеринбуржец Евгений Зенков установил инструмент — «предельно длинный вариант удочки».

Управление конструкцией оказалось сложным ввиду её длины, однако руководитель группы «ЗооСпас в Екатеринбурге» смог направить кота ближе к стволу, а после — дотянуться рукой и достать.

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Кота забрала домой женщина, которая обратилась к спасателям: она наблюдала попавшее в беду животное на протяжении двух дней, сообщает «ЗооСпас в Екатеринбурге».

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Волонтеры#Кот#Животное#Природа
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