Кот два дня просидел на дереве в Екатеринбурге

Сначала добровольцам показалось, что перед ними лёгкая задача. Ситуация изменилась, когда кот отошёл в дальний конец ветви. Екатеринбуржец Евгений Зенков установил инструмент — «предельно длинный вариант удочки».
Управление конструкцией оказалось сложным ввиду её длины, однако руководитель группы «ЗооСпас в Екатеринбурге» смог направить кота ближе к стволу, а после — дотянуться рукой и достать.
Кота забрала домой женщина, которая обратилась к спасателям: она наблюдала попавшее в беду животное на протяжении двух дней, сообщает «ЗооСпас в Екатеринбурге».