Кот два дня просидел на дереве в Екатеринбурге

Кота с ветви над детским садом спасли в Екатеринбурге

Животное сидело на ветке, которая нависла над детским садом по улице Малышева, 109 в Екатеринбурге. Кот два дня не мог слезть самостоятельно — люди обратились за помощью к волонтёрам.