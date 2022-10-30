Крысы заполонили контейнерные площадки в Екатеринбурге

Люди видят вредителей возле неубранного мусора и на тротуарах. Крысиные стаи бегают возле детского сада, а неприятный запах отходов тянется даже в жилые дворы. Жильцы видят причину проблем в несвоевременной уборке мусора коммунальными службами, пишет «КП-Екатеринбург».
Екатеринбуржцы не в первый раз выражают недовольство по причине нашествия крыс. Летом грызуны заполонили участки областного центра, на которых управляющие компании допустили антисанитарию.
Там, где есть грязь, там есть и крысы, — прокомментировал ситуацию смотритель зоологического музея УрФУ Виктор Сапронов.
Аналогичный случай произошел в Алапаевске. Местные жители добиваются признания старого дома аварийным. Причинами недовольства свердловчан стала разруха, отсутствие горячей воды и туалета, а также полчища грызунов.