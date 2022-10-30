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Крысы заполонили контейнерные площадки в Екатеринбурге

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI
Проживающие в Юго-Западном районе Екатеринбурга люди пожаловались на полчища крыс, которые обитают около контейнерных площадок. Грызунов замечали на улице Серафимы Дерябиной.

Люди видят вредителей возле неубранного мусора и на тротуарах. Крысиные стаи бегают возле детского сада, а неприятный запах отходов тянется даже в жилые дворы. Жильцы видят причину проблем в несвоевременной уборке мусора коммунальными службами, пишет «КП-Екатеринбург».

Екатеринбуржцы не в первый раз выражают недовольство по причине нашествия крыс. Летом грызуны заполонили участки областного центра, на которых управляющие компании допустили антисанитарию.

Там, где есть грязь, там есть и крысы, — прокомментировал ситуацию смотритель зоологического музея УрФУ Виктор Сапронов.
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Аналогичный случай произошел в Алапаевске. Местные жители добиваются признания старого дома аварийным. Причинами недовольства свердловчан стала разруха, отсутствие горячей воды и туалета, а также полчища грызунов.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Крысы#Мусорка#Антисанитария
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