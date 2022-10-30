Охранники бара избивали и грабили посетителей в Екатеринбурге

Два молодых человека 19 и 25 лет задержаны по подозрению в разбое. Предварительно установлено, что 1 сентября около 5.00 житель Екатеринбурга вышел из ночного клуба. На улице его встретили незнакомцы и попытались завязать конфликт. Однако пострадавший сел в такси и уехал домой. Выйдя из машины он увидел, что злоумышленники следовали за ним на автомобиле.