Охранники бара избивали и грабили посетителей в Екатеринбурге

Два молодых человека 19 и 25 лет задержаны по подозрению в разбое. Предварительно установлено, что 1 сентября около 5.00 житель Екатеринбурга вышел из ночного клуба. На улице его встретили незнакомцы и попытались завязать конфликт. Однако пострадавший сел в такси и уехал домой. Выйдя из машины он увидел, что злоумышленники следовали за ним на автомобиле.
В подъезде подозреваемые брызнули в лицо жертве газовым баллончиком, избили молодого человека, а затем забрали у него телефон.
По версии следствия, задержанные могут быть причастны и к другим подобным преступлениям. Оба они работали охранниками в одном из баров города. В полиции считают, что молодые люди пользуясь нетрезвым состоянием посетителей провоцировали конфликты и грабили их, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
Всех, кто пострадал от действий злоумышленников, просят обратиться по телефонам: 8(343) 294-14-85 или 8(343)294-14-94.