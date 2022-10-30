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Охранники бара избивали и грабили посетителей в Екатеринбурге

Сегодня, 06:47
Фото: 1MI
Два жителя Екатеринбурга, работающие охранниками в баре, задержаны по подозрению в избиении и грабеже местных жителей.

Два молодых человека 19 и 25 лет задержаны по подозрению в разбое. Предварительно установлено, что 1 сентября около 5.00 житель Екатеринбурга вышел из ночного клуба. На улице его встретили незнакомцы и попытались завязать конфликт. Однако пострадавший сел в такси и уехал домой. Выйдя из машины он увидел, что злоумышленники следовали за ним на автомобиле.

В подъезде подозреваемые брызнули в лицо жертве газовым баллончиком, избили молодого человека, а затем забрали у него телефон.

По версии следствия, задержанные могут быть причастны и к другим подобным преступлениям. Оба они работали охранниками в одном из баров города. В полиции считают, что молодые люди пользуясь нетрезвым состоянием посетителей провоцировали конфликты и грабили их, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Всех, кто пострадал от действий злоумышленников, просят обратиться по телефонам: 8(343) 294-14-85 или 8(343)294-14-94.

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#Происшествия#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#Избиение#Охранники#Бар#Евгения Сафина
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