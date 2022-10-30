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Педагог в колледже Екатеринбурга ударил студента кнутом по голове за телефон

Сегодня, 06:28
Фото: 1MI
Ребёнок получил удар кнутом по голове от преподавателя монтажного колледжа в Екатеринбурге за то, что использовал на занятии телефон. Педагогические методы мужчины стали причиной служебного расследования.

Инцидент случился во время проведения предмета «Введение в специальность». Родители учащихся ссуза сообщили Е1, что преподаватель бьет студентов и выражается нецензурной бранью при молодых людях.

Несмотря на это, жалоб в правоохранительные органы или в адрес руководства колледжа на действия преподавателя не поступало. Об этом СМИ сообщил директор Валерий Чистяков. Несмотря на это, глава среднего учебного заведения пообещал: будет проведено служебное расследование.

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Ранее в Нижнем Тагиле экс-полицейские выбивали из подростков показания. Для избиения несовершеннолетних бывшие правоохранители пользовались металлическими прутами.

#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Колледж#Удар#Учитель#Телефон
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