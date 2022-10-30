Педагог в колледже Екатеринбурга ударил студента кнутом по голове за телефон

Инцидент случился во время проведения предмета «Введение в специальность». Родители учащихся ссуза сообщили Е1, что преподаватель бьет студентов и выражается нецензурной бранью при молодых людях.
Несмотря на это, жалоб в правоохранительные органы или в адрес руководства колледжа на действия преподавателя не поступало. Об этом СМИ сообщил директор Валерий Чистяков. Несмотря на это, глава среднего учебного заведения пообещал: будет проведено служебное расследование.
Ранее в Нижнем Тагиле экс-полицейские выбивали из подростков показания. Для избиения несовершеннолетних бывшие правоохранители пользовались металлическими прутами.