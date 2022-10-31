17 известных девушек Екатеринбурга разделись на камеру

Мероприятие состоялось на элитной площадке в минувшую пятницу. «Гвоздем» светского раута стала выставка с фотографиями обнаженных девушек. Лица участниц откровенного эксперимента были закрыты масками. Пишет "КП-Екатеринбург".
17 фотографий также будут опубликованы в журнале «Стольник» в начале ноября. Автор выставки, фотограф Игорь Усенко в четвертый раз проводит закрытые показы обнаженки элиты Екатеринбурга. По его словам, проект пользуется популярностью в узких кругах.
Ранее сообщалось, что тагильский фотограф со снимками обнажённой девушки победил на международном конкурсе