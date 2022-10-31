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17 известных девушек Екатеринбурга разделись на камеру

Сегодня, 13:02
Фото: 1MI

В Екатеринбурге открылась выставка обнаженных фото известных бизнесвумен

В Екатеринбурге прошла закрытая тусовка в антураже откровенной фотовыставки. На выставленных фото в стиле «ню» - жены известных политиков и бизнесменов Свердловской области.
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Мероприятие состоялось на элитной площадке в минувшую пятницу. «Гвоздем» светского раута стала выставка с фотографиями обнаженных девушек. Лица участниц откровенного эксперимента были закрыты масками. Пишет "КП-Екатеринбург".

17 фотографий также будут опубликованы в журнале «Стольник» в начале ноября. Автор выставки, фотограф Игорь Усенко в четвертый раз проводит закрытые показы обнаженки элиты Екатеринбурга. По его словам, проект пользуется популярностью в узких кругах.

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Ранее сообщалось, что тагильский фотограф со снимками обнажённой девушки победил на международном конкурсе

#Общество#Свердловская область#Фотовыставка#Обнаженный#Девушки#Федор Быстров
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