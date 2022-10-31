17 известных девушек Екатеринбурга разделись на камеру

17 фотографий также будут опубликованы в журнале «Стольник» в начале ноября. Автор выставки, фотограф Игорь Усенко в четвертый раз проводит закрытые показы обнаженки элиты Екатеринбурга. По его словам, проект пользуется популярностью в узких кругах.