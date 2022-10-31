17 жен политиков и бизнесменов Екатеринбурга разделись для фотосессии в масках

Как рассказал фотограф, под масками скрывались лица известных в Екатеринбурге жен бизнесменов и политиков. Именитые дизайнеры, а также блогеры присоединились и обнажились ради искусства. По традиции, модели не приходят на презентацию, чтобы никто их не раскрыл.