17 жен политиков и бизнесменов Екатеринбурга разделись для фотосессии в масках

Откровенная фотовыставка прошла в Екатеринбурге, в пятницу, 28 октября. Мероприятие было закрытым, гостей принимали по приглашениям. Об этом пишет «КП-Екатеринбург»
В проекте «Угадай кто?» приняли участие 17 девушек из Екатеринбурга. Модели позировали обнаженными, лица были скрыты под масками. Съемки проходили с мая по октябрь этого года.
Проект должен вызреть. Для этого должно пройти 2-3 года, я думаю. Это на 90% творческое начало, которое по щелчку пальцев не делается, — отметил фотограф Игорь Усенко.
Как рассказал фотограф, под масками скрывались лица известных в Екатеринбурге жен бизнесменов и политиков. Именитые дизайнеры, а также блогеры присоединились и обнажились ради искусства. По традиции, модели не приходят на презентацию, чтобы никто их не раскрыл.
Ранее сообщалось, что девушки-модели разместили фотографии напротив храма Большой Златоуст, расположенного в Екатеринбурге. При этом на девушках почти не было одежды.