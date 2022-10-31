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17 жен политиков и бизнесменов Екатеринбурга разделись для фотосессии в масках

Сегодня, 10:51
Фото: 1MI

В Екатеринбурге 17 жен бизнесменов и политиков сфотографировались обнаженными

В Екатеринбурге прошла закрытая вечеринка ню-фотографа Игоря Усенко. На мероприятии автор презентовал фотоработы с женами известных бизнесменов и политиков. Героини выставки на презентацию не пришли.

Откровенная фотовыставка прошла в Екатеринбурге, в пятницу, 28 октября. Мероприятие было закрытым, гостей принимали по приглашениям. Об этом пишет «КП-Екатеринбург»

В проекте «Угадай кто?» приняли участие 17 девушек из Екатеринбурга. Модели позировали обнаженными, лица были скрыты под масками. Съемки проходили с мая по октябрь этого года.

Проект должен вызреть. Для этого должно пройти 2-3 года, я думаю. Это на 90% творческое начало, которое по щелчку пальцев не делается, — отметил фотограф Игорь Усенко.

Как рассказал фотограф, под масками скрывались лица известных в Екатеринбурге жен бизнесменов и политиков. Именитые дизайнеры, а также блогеры присоединились и обнажились ради искусства. По традиции, модели не приходят на презентацию, чтобы никто их не раскрыл.

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Ранее сообщалось, что девушки-модели разместили фотографии напротив храма Большой Златоуст, расположенного в Екатеринбурге. При этом на девушках почти не было одежды.

#Федор Быстров#Общество#Свердловская область#Выставка#Фотовыставка#Культура
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