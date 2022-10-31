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21-летняя девушка найдена мертвой в квартире в Первоуральске после ссоры с парнем

Сегодня, 03:27
Фото: 1MI
Анну Поморцеву обнаружил её молодой человек, который открыл квартиру по улице Емлина, 16 в Первоуральске своим ключом через четыре дня после того, как пара поссорилась. Одна из возможных причин смерти — добровольный уход из жизни.

Знакомые рассказали, что после конфликта и расставания с мужчиной погибшая не выходила на связь: ей звонили, приходили к дверям, но никто не реагировал. После уговоров бывший молодой человек открыл квартиру. Там обнаружили её тело. Анна была мертва на протяжении 4-х дней.

Известно, что у девушки не было семьи: до 18 лет погибшая жила в доме малютки, так как родители развелись и погибли в раннем возрасте. Девушку воспитывала пожилая женщина, которая также скончалась. Единственный близкий человек Анны — старшая сестра, страдающая алкоголизмом.

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Родственники кремировали погибшую и захоронили в Ачитском районе Первоуральска — рядом с родными людьми. Однако друзья не верят в версию с самоубийством, потому что Аня, с их слов, была очень позитивной, но вместе с этим имела затяжной конфликт с сестрой, пишет Е1.

#Происшествия#Первоуральск#Самоубийство#Смерть#Дети-сироты#Ссора#Анна Варнакина
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