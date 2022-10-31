Знакомые рассказали, что после конфликта и расставания с мужчиной погибшая не выходила на связь: ей звонили, приходили к дверям, но никто не реагировал. После уговоров бывший молодой человек открыл квартиру. Там обнаружили её тело. Анна была мертва на протяжении 4-х дней.
Известно, что у девушки не было семьи: до 18 лет погибшая жила в доме малютки, так как родители развелись и погибли в раннем возрасте. Девушку воспитывала пожилая женщина, которая также скончалась. Единственный близкий человек Анны — старшая сестра, страдающая алкоголизмом.
Родственники кремировали погибшую и захоронили в Ачитском районе Первоуральска — рядом с родными людьми. Однако друзья не верят в версию с самоубийством, потому что Аня, с их слов, была очень позитивной, но вместе с этим имела затяжной конфликт с сестрой, пишет Е1.