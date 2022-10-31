Родственники кремировали погибшую и захоронили в Ачитском районе Первоуральска — рядом с родными людьми. Однако друзья не верят в версию с самоубийством, потому что Аня, с их слов, была очень позитивной, но вместе с этим имела затяжной конфликт с сестрой, пишет Е1.