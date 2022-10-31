Бесплатную молочку продавала жительница Тагила, а чиновник обвиняется в ущербе

Жительница Нижнего Тагила продавала в интернете талоны на молочную продукцию, которая бесплатно выдается в магазинах города в качестве меры социальной поддержки. Мать-одиночка хочет получить за рецепт 1 тысячу рублей: эти продукты ребенок не ест, а детские пособия слишком маленькие.
Воздух в Нижнем Тагиле вновь без выбросов, ЕВРАЗ НТМК обещает сделать проект санитарной зоны в 2023 году, а прокуратура не нашла вины старателей в обмелении реки. Рассказываем о главных экологических событиях города и региона на TagilCity.ru.
10 КДМ и 8 тракторов работают на улицах Нижнего Тагила. В настоящее время на дорогах наблюдается «каша» в связи с выпавшим ночью снегом. В центре города и на ГГМ дороги посыпали противогололёдными реагентами.
Чиновник в Нижнем Тагиле стал фигурантом уголовного дела о нанесении ущерба свыше 105 тысяч рублей. По версии правоохранителей, Борис Моров (директор МКУ «СЗГХ») в течение 2020 и 2021 года незаконно использовал служебные автомобили и водителей в личных целях.
4-летняя девочка пострадала в аварии с четырьмя автомобилями на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле. Водитель автомобиля Ford почувствовал недомогание за рулем, из-за чего врезался в припаркованную машину, затем в два движущихся авто и электроопору.