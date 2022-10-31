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Бесплатную молочку продавала жительница Тагила, а чиновник обвиняется в ущербе

Сегодня, 14:58
Фото: 1MI
Полученную бесплатно молочную продукцию жительница Нижнего Тагила продавала в интернете, а чиновник стал фигурантом уголовного дела о нанесении ущерба. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 31 октября.

Жительница Нижнего Тагила продавала в интернете талоны на молочную продукцию, которая бесплатно выдается в магазинах города в качестве меры социальной поддержки. Мать-одиночка хочет получить за рецепт 1 тысячу рублей: эти продукты ребенок не ест, а детские пособия слишком маленькие.

Нужда и неудобство: тагильчанка продает талоны на бесплатное детское молоко
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Воздух в Нижнем Тагиле вновь без выбросов, ЕВРАЗ НТМК обещает сделать проект санитарной зоны в 2023 году, а прокуратура не нашла вины старателей в обмелении реки. Рассказываем о главных экологических событиях города и региона на TagilCity.ru.

Обещания ЕВРАЗа и невиновность золотодобытчиков. Главные экособытия недели в Тагиле
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10 КДМ и 8 тракторов работают на улицах Нижнего Тагила. В настоящее время на дорогах наблюдается «каша» в связи с выпавшим ночью снегом. В центре города и на ГГМ дороги посыпали противогололёдными реагентами.

Дорожные службы Нижнего Тагила вывели технику на борьбу с «кашей»
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Чиновник в Нижнем Тагиле стал фигурантом уголовного дела о нанесении ущерба свыше 105 тысяч рублей. По версии правоохранителей, Борис Моров (директор МКУ «СЗГХ») в течение 2020 и 2021 года незаконно использовал служебные автомобили и водителей в личных целях.

В Тагиле директор МКУ «Служба Заказчика» Борис Моров обвиняется в ущербе на 105 тысяч
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4-летняя девочка пострадала в аварии с четырьмя автомобилями на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле. Водитель автомобиля Ford почувствовал недомогание за рулем, из-за чего врезался в припаркованную машину, затем в два движущихся авто и электроопору.

Ребенок пострадал в ДТП с четырьмя автомобилями в Нижнем Тагиле
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