Бесплатную молочку продавала жительница Тагила, а чиновник обвиняется в ущербе

4-летняя девочка пострадала в аварии с четырьмя автомобилями на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле. Водитель автомобиля Ford почувствовал недомогание за рулем, из-за чего врезался в припаркованную машину, затем в два движущихся авто и электроопору.