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Бывшие студенты защитили преподавателя, ударившего студента по голове в Екатеринбурге

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI
За использование телефона на лекции студент в каске был наказан преподавателем ударом по голове. Выпускники колледжа в Екатеринбурге услышали на видео противоречащую информацию и защитили педагога.

Со слов Юлии, окончившей это учебное заведение, перед насильственными действиями не предупреждают словами: «Может произойти такой нюанс… Готов? И потом так называемый «удар».

Девушка считает, что на «Введении в специальность» такие меры допустимы. Причина в том, что педагог таким образом воплотил ситуацию, которая может случиться на промышленном альпинизме, практике по сварке и других обстоятельствах, связанных с выбранной парнем профессией.

Также Юлия подмечает, что родственница зря наводит панику: до этого молодого человека через уроки преподавателя прошло много учащихся, все успешно выпустились из ссуза и не получили травм, пишет «КП-Екатеринбург».

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Напомним, что в СМИ появилось видео, на котором преподаватель бьет студентка предметом, похожим на кнут, по каске. По версии близких молодого человека, таким образом педагог отучал пользоваться смартфоном на парах. В образовательном учреждении обещали провести проверку.

#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Защита#Студенты#Преподаватель#Смартфон#Удар#Каска
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