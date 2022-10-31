Бывшие студенты защитили преподавателя, ударившего студента по голове в Екатеринбурге

Со слов Юлии, окончившей это учебное заведение, перед насильственными действиями не предупреждают словами: «Может произойти такой нюанс… Готов? И потом так называемый «удар».
Девушка считает, что на «Введении в специальность» такие меры допустимы. Причина в том, что педагог таким образом воплотил ситуацию, которая может случиться на промышленном альпинизме, практике по сварке и других обстоятельствах, связанных с выбранной парнем профессией.
Также Юлия подмечает, что родственница зря наводит панику: до этого молодого человека через уроки преподавателя прошло много учащихся, все успешно выпустились из ссуза и не получили травм, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, что в СМИ появилось видео, на котором преподаватель бьет студентка предметом, похожим на кнут, по каске. По версии близких молодого человека, таким образом педагог отучал пользоваться смартфоном на парах. В образовательном учреждении обещали провести проверку.